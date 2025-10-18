OVAKO BLOKADERI MESECIMA OBMANJUJU JAVNOST: Vučić podsetio na njihove tri najveće laži - "Ako se dokaže da su nešto lagali tim gore po istinu"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić koemntarisao je sinoć gostujući u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink sramne laži opozicije o navodnom premlaćivanju studentkinje Anje Pušković od strane policije, koje je ona sama demantovala.

- Njih ne interesuje to ni što je ona demantovala, reći će da ju je neko drigao ili naterao. Njih to uopšte ne zanima, njima je potpuno svejedno šta je istina. I ako se dokaže da su nešto lagali tim gore po istinu. Podsediću vas da se nikada nisu izvinili za brutalne laži valjevske o tome kako je dečak preminuo na nekoj privatnoj klinici pošto smo mu otkazali bubrezi od batinjanja. Niti je taj dečak postojao niti se ikada slično dogodilo. Pre toga su izmislili zvučni top. Lagali su sve o zvučnom topu. Nikada ga nismo upotrebili. Ali baš ih briga nastaviće da lažu. Šta ih briga što devojka ima modrice, da li ona trenira ili se bavi kik boksom. U policiji nije bila - rekao je Vučić.

Mesecima obmanjuju javnost

Podsetimo, kako je i predsednik ukazao, blokaderi se već mesecima služe lažima, prevarama i obmanjivanjem javnosti, kako bi destabilizovali državu, napravili podele u društvu, i stvorili atmosferu koja vodi u agresiju i rušenje ustavnog poretka države.

U moru laži, baš kako je i Vučić istakao, tri su se posebno ističu - neistine o zvučnom topu, o pretučenom dečaku u Valjevu i devojci Anji Pušković, koja je navodno pretučena u policijskoj stanici.

1. Zvučni top

Posle skupa u martu mesecu, tačnije 15. marta, pojavila se laž o zvučnom topu, da je država, aludirajući na predsednika Aleksandra Vučića, naredila upotrebu uređaja, koji nikada nije ni korišćen, i zdravstveno ugrozila građane na tom skupu. Ljudi se potom, tek posle 48 sati javljaju lekaru, zbog navodnih posledica od upotrebe zvučnog topa. Da je reč o još jednoj besmislici u nizu, potvrdio je i FSB.

2. Dečak iz Valjeva

Sledeća u nizu laži bila je da je u Valjevu prebijen, a nakon toga i da je preminuo 16-godišnji dečak. Navodno je policija pretukla dečaka, a onda su opozicioni mediji izveštavali i da je dečak preminuo od posledica prebijanja.

3. Pretučne devojka Anja Pušković

Poslednja u nizu blokaderskih obmana vezana je za devojku Anju Pušković, koja je, prema navodima blokadera, kidnapovana od strane policije i tamo mučena i maltretirana. Kako su isticali, devojka je praktično oteta, kidnapovana, držana protivzakonito u policiji i pretučena, policija je primenila neprimerenu silu, nezakonito postupala samo zato što je ona podržavala blokade ili bila deo neke blokaderske organizacije.

Izvršenim proverama utrđeno je da Pušković Anja navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd i da policijski službenici prema istoj nisu postupali.

I sama Anja Pušković, oglasila se na svojim društvenim mrežama i potvrdila da je u pitanju potpuna laž - da nije bila u policijskoj stanici, da je priča izmišljena a njeno ime zloupotrebljeno.

