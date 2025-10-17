Politika

VUČIĆ O SRAMNOJ PODRŠCI ALBANACA TERORISTIMA OVK KOJI SU U HAGU Da smo mi organizovali tako nešto odmah bi rekli da smo zločinci i zlikovci

В.Н.

17. 10. 2025. u 19:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je današnji skup u Tirani koji je održan na poziv Edija Rame u znak podrške teroristima OVK koji su u Hagu.

ВУЧИЋ О СРАМНОЈ ПОДРШЦИ АЛБАНАЦА ТЕРОРИСТИМА ОВК КОЈИ СУ У ХАГУ Да смо ми организовали тако нешто одмах би рекли да смо злочинци и зликовци

Foto: Printskrin

- Zamislite da mi organizujemo skupove i to ja lično kao predsednik i to za bilo koga za koga se vode postupci za ubistvo preko stotinu civila i da pozivam Srbe od svuda da dođu iz Slovenije, Hrvatske i BiH i sve druge da dođu na takve skupove. Znate kakva bi bila rekacija Evrope bila? Uplašeni smo, zastrašeni smo, vi ste zlikovi, zločinci, to je antievropski korak. Ovo iz Tirane će pozdraviti svi. Dok ste protiv Rusa i Kineza vi ste kraljevi demokratije i sve može, a ako niste uveli sankcije možete biti najpristojnija policija na svetu vi ste najgori na svetu. Da uvedemo sankciji Rusiji sutra, a to nećemo, postali bismo šampioni u demokratiji. - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem