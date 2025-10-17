VUČIĆ O SRAMNOJ PODRŠCI ALBANACA TERORISTIMA OVK KOJI SU U HAGU Da smo mi organizovali tako nešto odmah bi rekli da smo zločinci i zlikovci

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je današnji skup u Tirani koji je održan na poziv Edija Rame u znak podrške teroristima OVK koji su u Hagu.

Foto: Printskrin

- Zamislite da mi organizujemo skupove i to ja lično kao predsednik i to za bilo koga za koga se vode postupci za ubistvo preko stotinu civila i da pozivam Srbe od svuda da dođu iz Slovenije, Hrvatske i BiH i sve druge da dođu na takve skupove. Znate kakva bi bila rekacija Evrope bila? Uplašeni smo, zastrašeni smo, vi ste zlikovi, zločinci, to je antievropski korak. Ovo iz Tirane će pozdraviti svi. Dok ste protiv Rusa i Kineza vi ste kraljevi demokratije i sve može, a ako niste uveli sankcije možete biti najpristojnija policija na svetu vi ste najgori na svetu. Da uvedemo sankciji Rusiji sutra, a to nećemo, postali bismo šampioni u demokratiji. - rekao je Vučić.