"ZA MENE JE ZDRAVLJE LJUDI NAJVAŽNIJA TEMA" Vučić u Nacionalnom dnevniku govorio o svim najvažnijim temama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.

- Važno je da nastavimo da radimo. Ja želim građanima da kažem da pored ovoga što vide, ponosan sam na ovo što gradimo. Jer to što sada gradimo i šta smo gradili u prethodnih 10 godina, bile su nam 3 godine za stabilizaciju stanja, za finansijski oporavak. Da će se to teško će se ponoviti u budućnosti, zapamtiće ljudi ovo doba.

Rekao je da ono što će raditi nakon svih mera koje su preuzete kreće nešto novo.

- Pokušaćemo da razgovaramo sa farmaceutima o sniženju cene lekova. Krenućemo u to. Ne kažem da ćemo odmah uspeti to da uradimo, ali verujem da ćemo do nove godine te razgovore. Da pokušamo ne represivnim ili bilo kakvih drugim ograničavajućim merama, već kroz razgovore da to uradimo. Ako to ne žele, uvozićemo više generičkih lekova. Dakle iste supstance, isti sastojci samo drugačija firma. Da vidimo da li će onda želiti da čuju ili ne vapaj bolesnih ljudi koji žele da imaju sniženu cenu lekova.

Rekao je da je imao razgovor prof Aleksandrom Gincburgom sa Gamaleja instituta u Moskvi i šefom najveće onkološke klinike Andrejem Kaprinom o razvoju vakcine protiv raka.

- Objasnili su mi određene stvari. Mi smo radili testove i preglede na istoku Srbije, vidimo da mi imamo veliki broj ljudi obolelih od raka. Zaista procentualno veliki broj ljudi sa malignim oboljenima. Kako to Rusi razvijaju sada? To je trka između njih,Britanaca, Izraelaca, koliko sam razumeo, Indijaca,i Kineza. Svejedno, oni već imaju 15+15 ljudi koji se nalaze u terminalnoj fazi, kojima pokušavaju da pomognu. Razlikuje se ova vakcina u tome jer pomaže bolesnim ljudima. Ona nije preventivna, ona nije profilaktika, već je nešto što treba da deluje kod onih kod kojih je bolest ustanovljena. To se porede, valjda, koliko sam ja shvatio prof Gincburga i akademika Kaprina, poredi se normalno tkivo, i ovo drugo tkivo, pa onda ne znam šta koga napada, koji izotop. Sve u svemu oni su ubeđeni da bi to moglo da bude do 80-85% uspešno.

Rekao je kada dođe trenutak da Rusi dozvole vakcinu, Srbija će se odmah uključiti.

- Računajte kada Rusi budu dozvolili, mi ćemo odmah da se uključimo. Zajedno sa njima da radimo, da bismo bili spremni. U sve. Ne možemo da proizvodimo to još, jer nisu Rusi nisu doneli sve dozvole, ne možemo da se igramo sa tim. Ali ćemo da uradimo tu stvar da pripremimo komplentnu infrastrukturu. Moramo da spremimo lekare, moramo da spremimo određena odeljenja, i da tu budemo spremni za dva do tri meseca, da možemo da prihvatimo to. Kod nas je to zanimljivo da kada odnesete, i sad počnete da merite nivo radioaktivnosti, dozer će vam pokazati nula. Ali ta manja radijacija koja je korišćenja krajem 90-ih godina, 99-te godine, taj izotop ulazi i polako i sigurno, urušava sve i pravi ta maligna oboljenja. Ja sam ovo potpuno laički objasnio kako sam čuo, ali ono što znam sa sigurnošću to je da imamo veći broj ljudi sa malignim bolestima nego što ih imaju drugi ljudi u drugim zemljama. I to i na terenima gde je bilo manji broj bombardovanja, manji broj akcija NATO-a, a posebno tamo gde imamo veći nivo akcija. Da ne ulazim u te teorije, mi moramo da pokušamo da lečimo te ljude. Mi moramo da obezbedimo sve, i ja ulažem velike napore.

Rekao je da nama ostaje da sve uradimo, pa ćemo dobiti deo supstance od njih kako bi smo proizveli ovde.

- Za mene je zdravlje ljudi najvažnija tema i toliko sam bio zadovoljan šta sam čuo juče. Mnogo sam srećan što tu vrstu nadanja mogu da podelim sa ljudima.

Uskoro se potpisuje ugovor za Smajli.

- Nema stajanja, idemo da gradimo, da radimo. Ne mogu sve da nabrojim šta ćemo da stignemo. Potpisuje se konačno za Smajli. Veoma brzo ćemo da završimo prvu deonicu Vački Breg - Sombor.. onda prelazimo na drugu stranu ka Srbobranu, Kikindi. Završavamo za sedam-osam meseci Kuzmin - Sremska Rača 19,5 km.

Završava se za mesec dana druga cev Iriškog venca.

- Kao most koji je postavljen Dunav u Novom Sadu, ostaje da završimo sve to. Da zatvorimo. Vidite kako pruga napreduje. Nastavićemo to da radimo.

Rekao je da moramo da ubrzamo proceduru kako bi se nastavila izgradnja Beograd- Niš

Govorio je o razgovoru sa Viktorom Orbanom.

- Pomaže mađarski Mol. Imamo sa Mađarskom bratske i prijateljske odnose. Ja ću u ponedeljak, ako se ne varam, nemojte me sasvim držati za reč,ali mislim u ponedeljak posle podne i uveče biti sa Viktorom Orbanom u Budimpešti. Videćemo se tamo, razgovarati ona sve važne teme, od energetike do svakovrsne saradnje, imamo zaista izvanredne odnose i želimo da ih dalje popravimo. Mnogo sam srećan što Orban dobio priliku da organizuje možda najznačajniji samit između Trampa i Putina. To je strahovito važno.

- Mi se radujemo to je logično, raduje se Babiš i Fico. Neki neće da kažu da se raduju, neki se ne raduju. Šta da radimo..

O primanju Đilasove i Kurtijeve partije u Partiju evropskih socijaldemokrata.

- Ja ne mislim ništa lepo o levičarima, to je opšte poznato. Prosto moja ideologija drugačija. Gde god su oni vladali, oni su svoje zemlje uništili. Ima izuzetaka naravno, posebno na jugu Evrope, na severu ih mnogo ne vidim. Ali ja sad to mogu da koristim to Kurti, Đilas, ne mislim da su to birali ljudi iz SSP, Kurti bi izabrao njih kao partnere. Nisu baš pitani povodom toga. Ali izbacivanje Fica jednoh od retkih slobodoumnih ljudi, koji ne moraju da služe tuđim interesima kao drugi. Čestitam Ficu što više nije u lošem društvu.

Rekao je da ga više interesuje drugi krug izbora na KiM

- Meni je zanimljivije što je danas Kurti imao drugi krug izbora, iako je najavio da će pre 6 meseci da zakiva ekser u moj politički kovčeg iako sam već po 100 000 put politički mrtvac ili lejm dak. Ispostavilo se da će njemu ostati vlast u Podujevu, Štimlju i možda Gnjilevu. Taman još nigde više.

- To govori o bezobzirnosti, oholosti, bahatosti i želji da se neko provocira i da neko izazove sukob. Naučili su naši ljudi da budu pametni. Baš onako kako su se drugi pametno ponašali protiv nas za vreme bivše Jugoslavije gradeći svoju poziciju. Tako bi trebali i mi da se ponašamo. Ništa više od toga.

O skupu Albanaca UČK

- Obratite pažnju koju hoću građanima Srbije da ukažem. Dakle zamislite da mi organizujemo skupove, i to ja lično kao predsednik, za bilo koga pritiv koga se vode postupci za ubistvo preko 100 civila, i više od toga, i da to najavljujem na sva zvona, i da pozovem Srbe od svuda, da dođu iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sve druge da dođu na te skupove. Znate kakva bi reakcija Evrope bila? Uplašeni smo, zastrašeni smo, vi ste zločinci, zlikovci, ovakvi onakvi, to je anti-evropski korak. Ovo iz Tirane će pozdraviti svi. Dok ste protiv Rusa i Kineza vi ste kraljevi demokratije i sve može, a ako niste uveli sankcije možete biti najpristojnija policija na svetu vi ste najgori na svetu. Da uvedemo sankciji Rusiji sutra, a to nećemo, postali bismo šampioni u demokratiji. - rekao je Vučić.

Dok ste protiv Kineza i Rusa, možete da radite šta god hoćete, ali ako niste uveli sankcije Rusiji, bićete najgori na svetu, istakao je Vučić.

- Samo ljudi moraju da znaju, ovi ljudi su u sukobu sa Rusijom. Ukoliko ne uvedemo sankciji Rusiji, a nismo ih uveli 3 i po godine, bićemo najgori na svetu, uvek. Da uvedemo sankcije sutra, a ne mislim da će se to dogoditi, odjednom bi postali šampioni demokratije, odjedno bi se sve muke rešile, verovali ili ne, dok ne dođe na red Kosovo.

Takođe je napomenuo zašto je važno biti na Evropskom putu i zašto je dobro za Srbiju.

- Moramo da razumemo u kom se političkom trenutku nalazimo i moramo da otvorimo taj dijalog unutar svoje zemlje. Da razgovaramo o tome, ajde da ne budemo više licemerni, da jedni drugima kažemo šta hoćemo. Da li želimo članstvo u EU? Mislim da možemo velikom brzinom da preskočimo sve ostale na zapadnom Balkanu, imamo sve kapacitete. Moraju više novca da izdvoje za nas ukoliko bismo ušli u EU. Ništa njima neće da smeta jer oni su se izjasnili protiv Moskve. Svuda govore "mi nismo Srbi, nismo sa Rusima i Kinezima dobri", onda mi kažemo "e, mi jesmo". Važno je da ovaj samit donese rezultate. Kakav god rezultat da donese to je neverovatan pomak za Srbiju. To neće rešiti probleme između Evrope i Rusije, te sankcije međusobne će ostati bar narednih pet godina, gotovo sam siguran u to, ali koliko toliko da se spusti taj pritisak, koliko toliko da se smanji ta pogibija na ratištu i verujem da će onda i atmosfera biti nešto drugačija", istakao je predsednik Vučić.

Izjavio je da će 1. novembar, kada se navršava godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, a za kada su studenti u blokadi najavili protest, biti dan kao i svaki drugi osim što će oni ljudi koji su verujući otići u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih.

- Oni koji nisu odgovorni imaće različite paganske, neke satanističke običaje da to obeleže, pre svega mislim na blokadere. Kao što vidite, to su radili sve vreme. Ništa od naših običaja nije izmišljenih 16 minuta na ulici. To ne postoji u Srbiji, to ne postoji u pravoslavlju. To je Bog zna odakle

