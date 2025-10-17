Politika

"A ON JE U VINKLU SASVIM?" Vučić odgovorio na Pajtićeve uvrede - Ja ne mogu da govorim tako teške reči...

В.Н.

17. 10. 2025. u 11:52

ODGOVARAJUĆI na pitanja novinara danas, prilikom obilaska radova na tunelu "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad – Ruma, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je uvrede Bojana Pajtića da je on "kriminalac, ubica, bahat".

А ОН ЈЕ У ВИНКЛУ САСВИМ? Вучић одговорио на Пајтићеве увреде - Ја не могу да говорим тако тешке речи...

Foto Novosti

- A on je u vinklu sasvim, kao gospodin Đajić, a ja ne mogu da govorim tako teške reči. Kada on govori takve stvari, ja uvek razmišljam o jednom pojmu - autoprojekcija. Znate, ja sam morao da se popnem, to je bila 2013. ili 2014., neke su demonstracije bile i oni su išli niz Kneza Miloša, pošto im je ta padina najlepša za slikanje, ima ih 2.000, a oni kažu 200.000, na čelu kolone Pajtić i oni viču "Vučiću, pederu", ja šta da radim, zajedno sa njima "Vučiću, pederu"... Možda sve to jesam, ali ovo gradi Vučić, a Pajtić ništa nije ni započeo. Ja sam srećan, što onaj koji nije peder, za razliku od mene, će moći slobodno da prolazi ovim putevima, tunelima i da uživa u njima - naveo je Vučić. 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: Halid
Kolumne

0 0

KOMENTAR: Halid

POSTOJI li negde tanana duša otporna na sve izazove i sve loše uticaje? Postoji li čovek operisan od mrzovolje, zajedljivosti, mržnje, gramzivosti? Postoji li još jedan dobar čovek na svetu? Donedavno je postojao! Zvao se Halid Bešlić!

17. 10. 2025. u 12:11

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama

VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama