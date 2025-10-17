"A ON JE U VINKLU SASVIM?" Vučić odgovorio na Pajtićeve uvrede - Ja ne mogu da govorim tako teške reči...
ODGOVARAJUĆI na pitanja novinara danas, prilikom obilaska radova na tunelu "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad – Ruma, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je uvrede Bojana Pajtića da je on "kriminalac, ubica, bahat".
- A on je u vinklu sasvim, kao gospodin Đajić, a ja ne mogu da govorim tako teške reči. Kada on govori takve stvari, ja uvek razmišljam o jednom pojmu - autoprojekcija. Znate, ja sam morao da se popnem, to je bila 2013. ili 2014., neke su demonstracije bile i oni su išli niz Kneza Miloša, pošto im je ta padina najlepša za slikanje, ima ih 2.000, a oni kažu 200.000, na čelu kolone Pajtić i oni viču "Vučiću, pederu", ja šta da radim, zajedno sa njima "Vučiću, pederu"... Možda sve to jesam, ali ovo gradi Vučić, a Pajtić ništa nije ni započeo. Ja sam srećan, što onaj koji nije peder, za razliku od mene, će moći slobodno da prolazi ovim putevima, tunelima i da uživa u njima - naveo je Vučić.
