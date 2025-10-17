PROBIJENA DESNA TUNELSKA CEV IRIŠKIG TUNELA: Vučić prisustvovao završnim radovima na iskopavanju

DESNA tunelska cev budućeg najdužeg tunela u Srbiji "Iriški venac", u dužini od oko 3,5 kilometara, probijena je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto Novosti

Tunel "Iriški venac" se gradi na trasi brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma u dužini od ukupno 44,4 kilometara, a mašine su pred predsednikom Vučićem i predstavnicima medija završile iskop poslednjih 1,3 metra zemlje.

Radove izvodi kineska kompanija CRBC.

Probijanju tunelske cevi prisustvovali su i ambasador Kine u Srbiji Li Ming, ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević, predsednica Vlade Vojvodine Maja Gojković i direktori Koridora Srbije i Puteva Srbije, Aleksandar Antić i Zoran Drobnjak, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Tunel "Iriški venac" sastoji se od dve tunelske cevi dužine po oko 3, 5 kilometra.

Očekuje se da leva tunelska cev bude probijena između 10. i 15. novembra.

Paralelno sa tunelom, izvode se radovi na mostu preko Dunava, ukupne dužine oko 1,7 kilometara, kao i radovi duž trase Fruškogorskog koridora.

Foto Novosti

Na projektu je svakodnevno angažovano oko 920 radnika, inženjera i ostalog osoblja, kao i oko 300 jedinice mehanizacije i opreme.

Predmetna trasa se na početku vezuje na postojeći auto-put E-75 Beograd - Novi Sad - Subotica, a na kraju na novoizgrađeni auto-put Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica kao i buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci, čime povezuje AP Vojvodinu sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije.

Istovremeno saobraćajnica je povezana i sa auto-putem E70.

Na ovaj način ostvarena je efikasna saobraćajna veza veoma važne administrativne i regionalne centre kao što su: Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, a takođe predstavlja i posrednu vezu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom.

Pored boljeg povezivanja sa neposrednim i širim međunarodnim okruženjem, najznačajniji efekti realizacije Fruškogorskog koridora ogledaju se u poboljšanju regionalne pozicije u domenu pristupačnosti, u saobraćajnom rasterećenju urbanih područja (obilaznica oko Novog Sada, Iriga i Rume) kao i uklanjanju tranzita sa područja Nacionalnog parka "Fruška gora" (izgradnjom tunela).

Tunel "Iriški venac" spojiće Novi Sad i Rumu i ujedno će biti najduži tunel u Srbiji od 3,5 kilometra, a izgradnja tunela počela je 1. maja 2021. godine.

Tunel "Iriški venac" je, uz most na Dunavu koji će spojiti Kać i Petrovaradin, najobimniji projekat budućeg Fruškogorskog koridora.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta