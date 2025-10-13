Politika

VUČIĆ POSLAO VENAC ZA SAHRANU HALIDA BEŠLIĆA: Ovako se predsednik oprostio od legendarnog pevača

В. Н.

13. 10. 2025. u 13:21

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić oprostio se od pevača Halida Bešlića.

ВУЧИЋ ПОСЛАО ВЕНАЦ ЗА САХРАНУ ХАЛИДА БЕШЛИЋА: Овако се председник опростио од легендарног певача

Foto: Tanjug

Vučić je na sahranu u Sarajevo poslao venac.

- Poslednji pozdrav Halidu. Aleksandar Vučić sa porodicom - piše na vencu, prenosi Dnevni avaz.

Podsetimo, danas je u Sarajevu poslednji ispraćaj legende narodne muzike Halida Bešlića.

Komemoracija Bešliću održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo, a sahrana će biti obavljena u 15 sati na gradskom groblju Bare.

