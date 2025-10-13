VUČIĆ POSLAO VENAC ZA SAHRANU HALIDA BEŠLIĆA: Ovako se predsednik oprostio od legendarnog pevača
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić oprostio se od pevača Halida Bešlića.
Vučić je na sahranu u Sarajevo poslao venac.
- Poslednji pozdrav Halidu. Aleksandar Vučić sa porodicom - piše na vencu, prenosi Dnevni avaz.
Podsetimo, danas je u Sarajevu poslednji ispraćaj legende narodne muzike Halida Bešlića.
Komemoracija Bešliću održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo, a sahrana će biti obavljena u 15 sati na gradskom groblju Bare.
Preporučujemo
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)