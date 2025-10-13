TODIĆ OSVOJIO 73 ODSTO U LEPOSAVIĆU: Još jedna ubedljiva pobeda Srpske Liste
KANDIDAT Srpske liste za predsednika opštine Leposavić Zoran Todić proglasio je pobedu na lokalnim izborima prema preliminarnim rezultatima, koji pokazuju da je osvojio ubedljivu većinu glasova birača.
Prema preliminarnim rezultatima Srpske liste, ukupno je glasalo 7.502 birača, što predstavlja 60,52 odsto izlaznosti. Od toga je, navode, 7.259 glasova bilo važećih, dok je 243 proglašeno nevažećim.
Rezultati pokazuju prednost kandidata Srpske liste:
Zoran Todić (Srpska lista) – 73,58 odsto (5.341 glas)
Vladimir Radosavljević (Srpska demokratija) – 8,80 odsto (639 glasova)
Ivan Vučković (GI Koreni) – 6,53 procenta (474 glasa)
Vesna Pantović (SPO Rašić) – 5,81 procenat (422 glasa)
Nenad Radosavljević (Narodna pravda) – 2,58 odsto (187 glasova)
Šaćir Hetemi (Demokratska partija Kosova) – 2,00 procenta (145 glasova)
Ljuljzim Hetemi (Pokret Samoopredeljenje) – 1,86 procenata (135 glasova)
kosovo-online.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
POBEDA! Građani Kosovske Mitrovice proslavljaju trijumf Srpske liste
12. 10. 2025. u 23:15
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)