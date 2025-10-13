Politika

TODIĆ OSVOJIO 73 ODSTO U LEPOSAVIĆU: Još jedna ubedljiva pobeda Srpske Liste

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2025. u 00:04

KANDIDAT Srpske liste za predsednika opštine Leposavić Zoran Todić proglasio je pobedu na lokalnim izborima prema preliminarnim rezultatima, koji pokazuju da je osvojio ubedljivu većinu glasova birača.

Foto: Printskrin Jutjub/Kosovo online

Prema preliminarnim rezultatima Srpske liste, ukupno je glasalo 7.502 birača, što predstavlja 60,52 odsto izlaznosti. Od toga je, navode, 7.259 glasova bilo važećih, dok je 243 proglašeno nevažećim.

Rezultati pokazuju prednost kandidata Srpske liste:

Zoran Todić (Srpska lista) – 73,58 odsto (5.341 glas)

Vladimir Radosavljević (Srpska demokratija) – 8,80 odsto (639 glasova)

Ivan Vučković (GI Koreni) – 6,53 procenta (474 glasa)

Vesna Pantović (SPO Rašić) – 5,81 procenat (422 glasa)

Nenad Radosavljević (Narodna pravda) – 2,58 odsto (187 glasova)

Šaćir Hetemi (Demokratska partija Kosova) – 2,00 procenta (145 glasova)

Ljuljzim Hetemi (Pokret Samoopredeljenje) – 1,86 procenata (135 glasova)

kosovo-online.com

