DRUGI NE VIDE VAŠ PROBLEM, A VI PATITE: Šešelj otkrio na šta Srbija mora da prisili Tursku
TURSKA mora da se prisili da povuče svoju vojsku sa teritorije Kosova i Metohije, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- To Srbija mora otvoreno da traži na sednici SB UN. Kad imate jedan problem, ako on nije dovoljno problematizovan kao da ga nemate. Drugi ga ne vide, a vi patite zbog njega - kazao je Šešelj za Informer TV.
Preporučujemo
ŠEŠELj O PRVOJ USPEŠNOJ MAFIJAŠKOJ REVOLUCIJI: Stranci su vukli konce
10. 10. 2025. u 17:54
SIGNAL PATRIOTAMA: Šešelj komentarisao Putinovu izjavu o situaciji u Srbiji
06. 10. 2025. u 21:00
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)