DRUGI NE VIDE VAŠ PROBLEM, A VI PATITE: Šešelj otkrio na šta Srbija mora da prisili Tursku

12. 10. 2025. u 15:51

TURSKA mora da se prisili da povuče svoju vojsku sa teritorije Kosova i Metohije, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ДРУГИ НЕ ВИДЕ ВАШ ПРОБЛЕМ, А ВИ ПАТИТЕ: Шешељ открио на шта Србија мора да присили Турску

Foto: N. Skenderija

- To Srbija mora otvoreno da traži na sednici SB UN. Kad imate jedan problem, ako on nije dovoljno problematizovan kao da ga nemate. Drugi ga ne vide, a vi patite zbog njega - kazao je Šešelj za Informer TV.

