VUČEVIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Mi smo samo protiv jedne stvari, pustite nas da živimo (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je skupu protiv blokada u Novom Sadu i tokom šetnje porazgovarao sa medijima.

Foto: Printskrin

Govoreći o značaju ovih skupova, on je rekao da se iz nedelje u nedelju sve više razbijao nametnuti strah među ljudima i da oni sad mogu da kažu šta misle i osećaju.

- To ne znači da neko ko misli drugačije nema pravo to da kaže. Mi smo protiv samo jedne stvari, a to su blokade. Pustite nas da živimo. Borite se za svoju politiku, a kad dođu izbori - videćete koliko vas narod podržava - poručio je Vučević.

(Informer)