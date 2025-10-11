Politika

VUČEVIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Mi smo samo protiv jedne stvari, pustite nas da živimo (VIDEO)

11. 10. 2025. u 17:37

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je skupu protiv blokada u Novom Sadu i tokom šetnje porazgovarao sa medijima.

Govoreći o značaju ovih skupova, on je rekao da se iz nedelje u nedelju sve više razbijao nametnuti strah među ljudima i da oni sad mogu da kažu šta misle i osećaju.

- To ne znači da neko ko misli drugačije nema pravo to da kaže. Mi smo protiv samo jedne stvari, a to su blokade. Pustite nas da živimo. Borite se za svoju politiku, a kad dođu izbori - videćete koliko vas narod podržava - poručio je Vučević.

