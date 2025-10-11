VUČEVIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Mi smo samo protiv jedne stvari, pustite nas da živimo (VIDEO)
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je skupu protiv blokada u Novom Sadu i tokom šetnje porazgovarao sa medijima.
Govoreći o značaju ovih skupova, on je rekao da se iz nedelje u nedelju sve više razbijao nametnuti strah među ljudima i da oni sad mogu da kažu šta misle i osećaju.
- To ne znači da neko ko misli drugačije nema pravo to da kaže. Mi smo protiv samo jedne stvari, a to su blokade. Pustite nas da živimo. Borite se za svoju politiku, a kad dođu izbori - videćete koliko vas narod podržava - poručio je Vučević.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
