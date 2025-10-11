ANA BRNABIĆ NA SKUPU PODRŠKE NAŠEM NARODU NA KOSOVU I METOHIJI: Da sutra svi stanemo uz Srpsku listu

ANA Brnabić danas je sa građanima koji daju podršku Srbima sa Kosova i Metohije.

Foto: Printskrin

- Danas posebno poruke porške našem narodu na KiM; da sutra svi stanemo uz Srpsku listu koja znači jedinstvo na Kosovu i Metohiji, a jedinstvo znači snagu i moć, danas smo ovde i šetamo za njih. Situacija je jako teška za njih, ali oni veruju u predsednika Vučića, u svoju vladu, u Srpsku listu i odolevaju, ne predaju se! Mi smo uz njih, i sve najbolje za njih, a to je da Srpska lista osvoji sve mandate. Onda imamo snagu, političku snagu i onda će se znati koliko je strašno bilo sve ono što je međunarodna javnost legalizovala poslednjih nekoliko godina sa lažnim gradonačelnicima, lažnim izborima, nikakvom vladavinom prava. Vidite da nekad sve prolazi ako je u njihovim interesima!

- Nadam se da će Srbi sutra da se vrate u srpske opštine i na njihova čela. Želim to, nadam se. To ne znači kraj, to je samo deo borbe, a ona će se nastaviti, i to opet borba idejama, planovima, za pravdu, jer je ono što jeste pitanje na KiM upravo to, gde je pravda i gde su svi oni vajni borci u čitavom svetu koji se kao bore za prava i pravdu a ne kažu ništa za srpski narod na KiM. Ali mi nećemo ćutati, mi ćemo se boriti!

Na pitanje Alo da li se očekuju nove provokacije oid strane Kurtija za Srbe na KiM, Brnabić je odgovorila:

- Uvek, na žalost uvek ih očekujem! Mislim da smo na provokacije navikli, ali mislim da on nema drugu politiku osim maltretiranja srpskog naroda, drugi cilj nema samo da se za njih kreiraju nemogući uslovi za život. Njegov ultimativni plan je etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji i svako ko se pravi da to ne vidi se samo pravi, jer je to svima jasno.