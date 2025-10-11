ZA NAŠ NAROD NA KOSMETU: Skupovi građana protiv blokada širom Srbije (FOTO/VIDEO)

Građani koji se protive blokadama okupili su se danas u više od 200 mesta i opština u Srbiji. Skupove je organizovao Centar za društvenu stabilnost, a u Beogradu su se građani okupili na pet lokacija - u Zemunu na Magistratskom trgu, Kotežu, na Banjici, Grockoj i u centru Obrenovca.
U Zemunu su se građani okupili na Magistratskom trgu odakle je kolona išla u šetnju tim naseljem, uz zemunski kej odakle su se vratili na Magistratski trg, a među okupljenima su bili i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.
Poslali su poruke podrške Srbima na KiM, ali su poslate i poruke da se protive blokadama. U Novom Sadu skup je održan na tri lokacije - na Detelinari, u Novom naselju i prigradskom naselju - Sremska Kamenica, a građinima su se pridružili i predsednik SNS Miloš Vučević, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.
Okupljeni su prošetali ka Detelinari, ka kasarni Jugovićevo, krenula je sa Bulevara Evrope, jednog od tri najfrekventnija bulevara u Novom Sadu, u Sremskoj Kamenici kroz centar samog naselja.
Okupljeni su poslali poruke da žele da uče, rade i slobodno se kreću, ali i da pruže podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koje sutra očekuju izbori. Na skupu su okupljeni nosili transparente "Podrška Srbima sa Kosova i Metohije", "Nema predaje", balone u bojama zastave, zastave, a čuje se i rodoljubiva muzika.
ZEMUN PROTIV BLOKADA: Podrška Srbima na Kosovu i Metohiji
Nišlije protiv blokada daju podršku Srbima na Kosmetu
Zrenjanici protiv blokada složno daju podršku braći na KiM
PEĆINCI NEĆE BLOKADE: Podrška Srbima na KiM
SMEDEREVO UZ SRPSKI NAROD NA KiM: Skup protiv blokada
Više ljudi u malom selu kod Lebana, nego blokadera na Gazeli
ČOKA PROTIV BLOKADA: Podrška Srbima na Kosovu i Metohiji
Bečej kaže STOP blokadama
Ratina protiv blokada
Užice kaže STOP blokadama
Odžaci protiv blokada
"HOĆU DA RADIM" jasna poruka iz Žitorađa
Doljevac protiv blokada
Krupanj kaže STOP blokadama
Kotež protiv blokada
Prokuplje podržava braću na KiM
Golubac protiv blokada
Selo Voluja, opština Kučevo kaže stop blokadama
Senta protiv blokada
Lapovo protiv blokada
Krupanj ne želi blokade
Novo Miloševo protiv blokada
Preševo kaže STOP blokadama
Beograd protiv blokada
Mali Iđoš uz Srbe sa KiM
MALI U ZEMUNU NA SKUPU PODRŠKE NAŠEM NARODU: Mi smo na ovim skupovima uvek složni, uvek smo jedinstveni
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Zemunu, na skupu građana koji se protive blokadama, da je cilj okupljana da se pruži podrška sunarodnicima sa AP Kosova i Metohije i pozvao sve Srbe sa KiM da na izborima 12. oktobra podrže Srpsku listu.
Svilajnac protiv blokada
Krupanj podržava srpski narod na KiM
Merošina neće blokade
Majdanpek protiv blokada
Vranje kaže STOP blokadama
Novi Bečej protiv blokada
VUČEVIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Mi smo samo protiv jedne stvari, pustite nas da živimo (VIDEO)
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je skupu protiv blokada u Novom Sadu i tokom šetnje porazgovarao sa medijima.
ANA BRNABIĆ NA SKUPU PODRŠKE NAŠEM NARODU NA KOSOVU I METOHIJI: Da sutra svi stanemo uz Srpsku listu
Ana Brnabić danas je sa građanima koji daju podršku Srbima sa Kosova i Metohije.
DOLjEVAC NEĆE BLOKADE: Podrška Srbima sa KiM
Bajkeri na Voždovcu za narod na KiM
Bojnik neće blokade i podržava Srbe sa Kosova i Metohije
SLOŽNO UZ SRBE NA KIM: Poruke iz Bele crkve
Kladovo uz srpski narod na Kosmetu
DEKA ZASVIRAO FRULU: Podrška narodu na KiM u Boru
Kikinda protiv blokada
Prokuplje protiv blokada "Hoću da se krećem slobodno"
Bogatić podržava srpski narod na KiM!
Zaječar protiv blokada
Prelepe slike iz Bojnika, jasna poruka STOP blokadama!
Mali Zvornik podržava srpski narod na KiM
Voždovac protiv blokada
Sokobanja kaže dosta je blokada!
Loznica uz srbe sa KiM
Mali Zvoznik protiv blokada
Mokrin kaže STOP blokadama!
Negotin protiv blokada
Miloš Vučević na skupu podrške Srbima na KiM u Novom Sadu
Ljubovija kaže STOP blokadama!
Inđija protiv blokada:
KOSOVO JE SRCE SRBIJE: Poruke iz Kragujevca
PUNA PODRŠKA NAŠEM NARODU NA KIM: Poruke sa Palilule
HVALA SRBIMA NA KIM: Oni čuvaju svoja ognjišta - poruke iz Majdanpeka
Apatin neće blokade!
Kraljevo kaže stop blokadama
Kladovo neće blokade
Kula uz Srbe sa Kosova i Metohije
Subotica protiv blokada
LjUDSKA PODRŠKA SRBIMA SA KIM: Poruka sa skupa u Kragujevcu
ZA NAŠ NAROD NA KOSOVU I METOHIJI: Poruke sa skupa u Zaječaru
Ratina kaže stop blokadama
Srbobran protiv blokada
Selo Cerovac uz Srbe sa Kosova i Metohije
Sremska Kamenica protiv blokada
