ZA NAŠ NAROD NA KOSMETU: Skupovi građana protiv blokada širom Srbije (FOTO/VIDEO)

Građani koji se protive blokadama okupili su se danas u više od 200 mesta i opština u Srbiji. Skupove je organizovao Centar za društvenu stabilnost, a u Beogradu su se građani okupili na pet lokacija - u Zemunu na Magistratskom trgu, Kotežu, na Banjici, Grockoj i u centru Obrenovca.

U Zemunu su se građani okupili na Magistratskom trgu odakle je kolona išla u šetnju tim naseljem, uz zemunski kej odakle su se vratili na Magistratski trg, a među okupljenima su bili i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.

Poslali su poruke podrške Srbima na KiM, ali su poslate i poruke da se protive blokadama. U Novom Sadu skup je održan na tri lokacije - na Detelinari, u Novom naselju i prigradskom naselju - Sremska Kamenica, a građinima su se pridružili i predsednik SNS Miloš Vučević, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Okupljeni su prošetali ka Detelinari, ka kasarni Jugovićevo, krenula je sa Bulevara Evrope, jednog od tri najfrekventnija bulevara u Novom Sadu, u Sremskoj Kamenici kroz centar samog naselja.

Okupljeni su poslali poruke da žele da uče, rade i slobodno se kreću, ali i da pruže podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koje sutra očekuju izbori. Na skupu su okupljeni nosili transparente "Podrška Srbima sa Kosova i Metohije", "Nema predaje", balone u bojama zastave, zastave, a čuje se i rodoljubiva muzika.

MALI U ZEMUNU NA SKUPU PODRŠKE NAŠEM NARODU: Mi smo na ovim skupovima uvek složni, uvek smo jedinstveni

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Zemunu, na skupu građana koji se protive blokadama, da je cilj okupljana da se pruži podrška sunarodnicima sa AP Kosova i Metohije i pozvao sve Srbe sa KiM da na izborima 12. oktobra podrže Srpsku listu.

VUČEVIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Mi smo samo protiv jedne stvari, pustite nas da živimo (VIDEO)

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je skupu protiv blokada u Novom Sadu i tokom šetnje porazgovarao sa medijima.

ANA BRNABIĆ NA SKUPU PODRŠKE NAŠEM NARODU NA KOSOVU I METOHIJI: Da sutra svi stanemo uz Srpsku listu

Ana Brnabić danas je sa građanima koji daju podršku Srbima sa Kosova i Metohije.

