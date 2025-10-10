Politika

"ZAHTEVAMO NAJHITNIJU REAKCIJU USPAVANIH MEĐUNARODNIH PREDSTAVNIKA": Srpska lista povodom pokušaja otmice devojčice u mestu Mali Zvečan

В. Н.

10. 10. 2025. u 21:08

SRPSKA lista se oglasila povodom pokušaja otmice maloletne devojčice u mestu Mali Zvečan.

ЗАХТЕВАМО НАЈХИТНИЈУ РЕАКЦИЈУ УСПАВАНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКА: Српска листа поводом покушаја отмице девојчице у месту Мали Звечан

Srpska lista

Prenosimo saopštenje u celosti: 

- Srpska lista sa najdubljom zabrinutošću i ogorčenjem osuđuje pokušaj otmice maloletne devojčice u mestu Mali Zvečan i zahteva najhitniju reakciju uspavanih međunarodnih predstavnika.

Naši predstavnici su u komunikaciji sa roditeljima devojčice koja se trenutno nalazi u policijskoj stanici.

Ovo je ozbiljan incident koji direktno ugrožava bezbednost naše dece i pokazuje da su srpske sredine na severu Kosova izložene sve većem osećaju nesigurnosti i straha. 

Srpska lista zahteva od nadležnih institucija hitnu, temeljnu i nepristrasnu istragu ovog slučaja, kao i hapšenje i procesuiranje počinilaca u najkraćem roku posebno imajući u vidu postojeće dokaze.

Bezbednost naše dece mora biti apsolutni prioritet i nijedan slučaj napada ili pokušaja otmice ne sme ostati bez odgovora.

Gde je sada operativni plan kosovske policije o zaštiti žena? Gde su međunarodne institucije zadužene za mir i bezbednost? Da li će i ovo proći bez njihove reakcije?

Srpska lista će, kao i do sada, insistirati na pojačanom prisustvu Euleksa i Kfora u srpskim sredinama, naročito u blizini škola i dečjih igrališta, kao i na većoj kontroli kretanja nepoznatih lica i vozila u tim područjima.

Izražavamo zahvalnost i ponos hrabrošću devojčice koja se suprotstavila napadu, kao i podršku njenoj porodici. 

Bezbednost svakog deteta je sveta obaveza celog društva.

Srpska lista neće dozvoliti da strah zavlada našim ulicama, jer snaga našeg naroda leži u zajedništvu, odlučnosti i brizi jednih za druge.

