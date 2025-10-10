VUČIĆ PORUČIO SRBIMA NA KiM: U nedelju su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, pozivamo sve da izađu i glasaju za Srpsku listu (VIDEO)
"U nedelju su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, pozivamo sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu
- Srpska lista zastupa interese srpskog naroda, njima ne naređuje ni Kurti, i ne primaju naloge u stranim ambasadama. Najstrašniji teror koji je jedna partija mogla da izdrži, oni su izdržali. Kakav nijedna politička partija nije izdržala u savremenoj istoriji na evropskom kontinentu.
- Srbi sa KIM su ugroženi još od pre 2008. godine, još od 2000. godine, ali su to junaci koji su uvek čuvali, naša ognjišta i čuvali i srpsku državnost i srpsku trobojku i srpsko ime i prezime i svoje domove.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
