VUČIĆ PORUČIO SRBIMA NA KiM: U nedelju su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, pozivamo sve da izađu i glasaju za Srpsku listu (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2025. u 19:16

"U nedelju su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, pozivamo sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Srpska lista zastupa interese srpskog naroda, njima ne naređuje ni Kurti, i ne primaju naloge u stranim ambasadama. Najstrašniji teror koji je jedna partija mogla da izdrži, oni su izdržali. Kakav nijedna politička partija nije izdržala u savremenoj istoriji na evropskom kontinentu.

- Srbi sa KIM su ugroženi još od pre 2008. godine, još od 2000. godine, ali su to junaci koji su uvek čuvali, naša ognjišta i čuvali i srpsku državnost i srpsku trobojku i srpsko ime i prezime i svoje domove. 

U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)

U Narodnoj skupštini danas je održan veliki sastanak sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, predstavnicima grada Beograda, kao i predsednicima beogradskih opština, na kome su detaljno predstavljene odredbe predloga zakona, kao i obaveze propisane jedinicama lokalne samouprave.

10. 10. 2025. u 18:10

