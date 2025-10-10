Politika

"RUSIJA PODRŽAVA FORMAT ZND PLUS" Putin: Obračuni u nacionalnim valutama dostigli 96 odsto

В. Н.

10. 10. 2025. u 12:28

RUSIJA podržava inicijativu za formiranje formata „ZND plus“ i nastavlja da koordiniše pozicije sa partnerima u Zajednici nezavisnih država po ključnim spoljnopolitičkim pitanjima, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na zasedanju Saveta šefova država Zajednice nezavisnih država u užem sastavu.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, praktično svi međusobni obračuni na prostoru Zajednice sada se sprovode u nacionalnim valutama.

- Njihovo učešće u trgovinskim operacijama između učesnika ZND u prvoj polovini 2025. godine dostiglo je 96 odsto - naveo je Putin i dodao da se Zajednica za više od tri decenije utvrdila kao autoritativna regionalna i integraciona struktura.

Takođe je napomenuo da je rad na spoljnopolitičkom kursu organizacije od izuzetne važnosti te da je, s tim u vezi, neophodno da se stalno vodi dijalog kako bi se koordinisali dalji koraci.

Govoreći o industrijskoj politici, Putin je naglasio da je cilj Rusije ne samo zamena uvoza, već liderstvo u ključnim pravcima razvoja. Prema njegovim rečima, struktura robne razmene Rusije sa zemljama ZJD se konstantno poboljšava i to na račun proizvoda sa dodatnom vrednošću.

Predsednik Rusije ujedno je i pozvao šefove država ZND na neformalni susret u Rusiji u decembru, ističući da su „vrata Evroazijskog ekonomskog saveza uvek otvorena“ za nove učesnike i da članstvo u savezu donosi konkretne koristi.

O Ukrajini i susretu sa Trampom

Rusija u celini pozitivno ocenjuje rezultate razgovora u Enkoridžu na Aljasci o ukrajinskom regulisanju i gradi dalji rad na osnovu principijelnih odredbi koje su tamo razmatrane, izjavio je Putin na zasedanju Saveta šefova država ZND u užem sastavu.

- Već sam sa nekim kolegama popričao o rezultatima pregovora u Enkoridžu. Imaćemo priliku da se okupimo u još užem krugu i želeo bih da vas detaljnije obavestim o rezultatima, koje u celini ocenjujemo pozitivno - rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, lideri zemalja ZND biće dodatno informisani u zatvorenom formatu i o ishodima susreta sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. 

(Sputnjik)

