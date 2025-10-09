VUČIĆ RASTURIO SAVATOVIĆA SA N1: Evo ovako izgleda moj misaoni proces

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obratio javnosti iz zgrade Predsedništva, a potom je odgovarao na pitanja novinara N1 Mladena Savatovića.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Na pitanje N1 da prokomentariše to da je pre godinu dana govorio "o zlatnom dobu odnosa sa Turskom, a sada optužuje" i "kakav je to misaoni proces", Vučić kaže:

- Moj misoani proces je sasvim logičan. To je misaoni proces koji voli svoju zemlju, koji zna koliko je Turska važna zemlja. Posao predsednika je da kada neko naoružava one koji progone srpski živalj, na to ukaže. Ja vas obaveštavam da sam to urdaio i pre više od godinu dana. Juče sam reagovao jer sam shvatio da je poslednji čas. Uvek ću da podržim Erdogana i kakve to veze ima što sam stao u odbranu srpskog naroda. Misaoni proces svakog patriote je jasan - rekao je Vučić.

Na pitanje N1 koje se odnosi na to što je danas zamolio Macuta i Brnabić da ubrzaju sve oko reformske agende "kakav je to misaoni proces", predsednik je kazao:

- Pa ovako izgleda moj misaoni proces.Ana Brnabić se muči i trudi da ispuni želje i čestitke. Sve njihove zahteve morate da ispunite. Znate li kolio je puta ODIHR menjao svoje stavove? Deset puta da bi nas vrteli u krug. Sada sam rekao, šta god da traže, dajte im. Vi stvarno mislite da narod ne vidi ko ima ubedljivu većinu, vi mislite da mi ne umemo da čitamo istraživanja. Vi razumete da su sve vreme lagali o biračkom spisku, da sebe utešite u svom mehuru laži, pa ste sebe ubedili u to. Evo kako se bliže izbori u Negotinu, Mionicu - pa ne možemo baš da ih zgazimo... Ljudi hoće ćacije, one koji hoće da rade i uče! Neće lenčuge, one koji su protiv države, one koji su prodali sve, preprodali.