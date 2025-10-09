VANREDNO OBRAĆANJE VUČIĆA: Predsednik danas govori o važnim temama

JUTROS su studenti Univerziteta u Beču blokirali glavne ulaze ustanove, sprečavajući ulazak zaposlenih i kolega na nastavu uz obrazloženje da uprava uporno održava strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom uprkos zahtevima da se ta saradnja okonča zbog rata u Gazi. „Blokada je odgovor na ignorisanje naših zahteva i odbijanje rektorata da uđe u stvaran dijalog“, kaže za Srpski Ugao student koji se predstavio kao Gabriel Šnajder (Gabriel Schneider).