"'AJDE PRVO LEPO VI SEDITE NA VAŠE MESTO" Ana Branbić čak tri puta poslala Miloša Parandilovića u kućicu
NA današnjoj sednici Skupštine Srbije predsednica parlamenta Ana Brnabić je tri puta morala da lidera NLS Miloša Parandilovića pošalje na njegovo mesto zbog njegovog bahatog ponašanja.
Miloš Parandilović, predsednik NLS je danas tri puta bio poslat u kućicu od strane presednice parlamenta Ane Brnabić jer je za vreme sednice ustajao i šetkao se po Skupštini. A kako je to izgledalo, možete pogledati u video snimku ispod:
Preporučujemo
REŠAVAMO PROBLEM ZA OKO 5 MILIONA OBJEKATA: Ana Brnabić gostovala na TV Pink
07. 10. 2025. u 18:32
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)