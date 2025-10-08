Politika

"'AJDE PRVO LEPO VI SEDITE NA VAŠE MESTO" Ana Branbić čak tri puta poslala Miloša Parandilovića u kućicu

D.K.

08. 10. 2025. u 16:41

NA današnjoj sednici Skupštine Srbije predsednica parlamenta Ana Brnabić je tri puta morala da lidera NLS Miloša Parandilovića pošalje na njegovo mesto zbog njegovog bahatog ponašanja.

Foto: Printskrin

Miloš Parandilović, predsednik NLS je danas tri puta bio poslat u kućicu od strane presednice parlamenta Ane Brnabić jer je za vreme sednice ustajao i šetkao se po Skupštini. A kako je to izgledalo, možete pogledati u video snimku ispod:

