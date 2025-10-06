Politika

SIGNAL PATRIOTAMA: Šešelj komentarisao Putinovu izjavu o situaciji u Srbiji

Novosti online

06. 10. 2025. u 21:00

IZJAVA predsednika Rusije Vladimira Putina je signal da sve ono što je bilo iole patriotsko među tim blokaderima da se izvuče iz toga, kaže predsednik SRS Vojislav Šešelj.

СИГНАЛ ПАТРИОТАМА: Шешељ коментарисао Путинову изјаву о ситуацији у Србији

Foto: Shutterstock/ N. Skenderija/ Novosti ilustracija

- Mogu shvatiti da idu protiv Vučića, ali hoćete li protiv majke Rusije i Putina? I ja sam dobrim delom protiv vlasti, ali u ključnim stvarima Srbija je najvažnija - rekao je Šešelj za Informer TV.

Obaveštajne službe Rusije potvrđuju izveštaje da Zapad pokušava da organizuje obojenu revoluciju u Srbiji, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

.- Slažem se sa predsednikom (Srbije Aleksandrom) Vučićem i naše obaveštajne službe to potvrđuju. Neki zapadni centri pokušavaju da organizuju takvu obojenu revoluciju, u ovom slučaju u Srbiji - rekao je Putin na plenarnoj sednici Međunarodnog debatnog kluba „Valdaj“.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal