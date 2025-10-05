VUČIĆ ČESTITAO NENADU JEZDIĆU: "Svi znaju ko je on i zato je on vest"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je glumcu Nenadu Jezdiću, ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

foto N.Skenderija

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Nenad Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić.

Podsetimo, Jezdić se našao na udaru napada blokadera samo jer nakon predstave "Putujuće pozorište Šopalović" nije podigao studentski indeks, za razliku od ostatka ansambla.

17 glumaca podigne index u znak podrške samo jedan nije 👇 pic.twitter.com/bFTd0AG59U — 𝓐𝓵𝓮𝔁  (@whitesnake1005) October 3, 2025