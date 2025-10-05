VUČIĆ ČESTITAO NENADU JEZDIĆU: "Svi znaju ko je on i zato je on vest"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je glumcu Nenadu Jezdiću, ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".
- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Nenad Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić.
Podsetimo, Jezdić se našao na udaru napada blokadera samo jer nakon predstave "Putujuće pozorište Šopalović" nije podigao studentski indeks, za razliku od ostatka ansambla.
Preporučujemo
NASTAVIĆEMO DA KUPUJEMO ZLATO Vučić: Imamo 5,5 milijardi evra u plemenitom metalu
05. 10. 2025. u 22:47
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (13)