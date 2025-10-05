Politika

VUČIĆ ČESTITAO NENADU JEZDIĆU: "Svi znaju ko je on i zato je on vest"

05. 10. 2025. u 23:29

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je glumcu Nenadu Jezdiću, ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Nenad Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić.

Podsetimo, Jezdić se našao na udaru napada blokadera samo jer nakon predstave "Putujuće pozorište Šopalović" nije podigao studentski indeks, za razliku od ostatka ansambla.

