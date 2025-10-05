HTELI SU DA POKVARE ODNOSE SA TRAMPOM Vučić: Policija, zajedno sa TOK i nekim drugim tužilaštvima kreće u hajku na izmišljene slučajeve

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.

Kaže da je gora tragedija od toga da se ne nađu krivci za pad nadstrešnice i smrt nedužnih ljudi da se za to optuže oni koji za to nisu krivi.

- Policija, zajedno sa TOK i nekim drugim tužilaštvima kreće u hajku na izmišljene slučajeve, poput Generalštaba. Tu vidite spoljni uticaj. Mnogima u Evropi najviše smetaju dobri odnosi koje smo mogli da izgradimo sa predsednikom Trampom i njegovim okruženjem. Drugi cilj je da se mora napraviti šema "korumpiranih skotova" na čijem je čelu Vučić - kaže on.

Kaže da, pošto nema bogatstvo, moraju da nađu nekog i da ga ispituju da kaže da je nešto Vučić naredio.

- Onda kreće opšta hajka, mi tražimo borbu protiv korupcije, a policija zajedno sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i nekim drugim tužilaštvima kreće u hajku na izmišljene slučajeve, bukvalno izmišlja slučajeve poput Generlaštaba. Zašto? I tu vidite spoljni uticaj - dobrom delu njih spolja, naročito u Evropi smetaju dobre veze koje smo mogli da izgradimo sa predsednikom SAD Donalodm Trampom i njegovim okruženjem. Mora da se sruši Trampu i njegovim ljudima biznis, moraju da se pokvare odnosi Srbije sa SAD da ne bismo mogli da izbegavamo tobožnje obaveze prema nekim drugima. To je bio jedan cilj - rekao je Vučić.

Drugi cilj, kako je rekao, bio je da se pokaže da ovo navodno nije jedinstven slučaj već da se pokaže koliko je široka lepeza "korumpiranih skotova" unutar države i da se napravi piramidu, a na čijem vrhu je Vučić.

- Pošto ja nemam račun nigde u inistranstvu, ni vilu, kuću, stan u inostranstvu, pošto sve to nemam, onda ne možemo da uradimo nešto nego da pokažemo u svakom od tih slučajeva i da ga ispitujemo kako je to sve Vučić naredio. Pozove me Zorana Mihajlović, ona kaže samo hoću ljudski da ti kažem, ovi ljudi su ludi, ovi su tražili to i to. Ja kažem pretpostavljam ovi iz tužilaštva ti Isailović, Ganić pošto znam kako i po čijem nalogu rade...ona kaže ovi iz policije su bili još gori. Jedino što su tražili jeste tvoju glavu i stalno su pitali je l te neko terao? Znaju oni ko je bio premijer i predsednik u to vreme i samo su to ime hteli da čuju. To mi je rekao i Goran Vesić. Ja tek tada počinjem da se bavim time i ja vidim šta rade. Pletu mrežu ne bi li na kraju uhapsili mene i sproveli revoluciju do kraja - rekao je Vučić.

