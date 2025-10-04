MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Pokušavali su da slome Srbiju, dali su sve od sebe, ali nisu uspeli

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se preko društvenih mreža.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Pokušavali su da zatustave Srbiju, na različite načine i nisu uspeli. Pokušavali su, dali su sve od sebe, da Srbiju slome, da spreče njen razvoj, na svaki način da kažu “ne možete dalje”, “ne možete više”.

A mi ćemo da radimo i više, i bolje, i da se uvek borimo za našu Srbiju!

Pohvale onima koji su u ringu, koji se bore. Onima koji rade, onima koji žele da menjaju stvari. Onima koji se znoje, ali nikada ne odustaju. I nastavljaju da se bore.