MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Pokušavali su da slome Srbiju, dali su sve od sebe, ali nisu uspeli

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 10. 2025. u 20:56

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se preko društvenih mreža.

МОЋНА ВУЧИЋЕВА ПОРУКА: Покушавали су да сломе Србију, дали су све од себе, али нису успели

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Pokušavali su da zatustave Srbiju, na različite načine i nisu uspeli. Pokušavali su, dali su sve od sebe, da Srbiju slome, da spreče njen razvoj, na svaki način da kažu “ne možete dalje”, “ne možete više”.

A mi ćemo da radimo i više, i bolje, i da se uvek borimo za našu Srbiju!

Pohvale onima koji su u ringu, koji se bore. Onima koji rade, onima koji žele da menjaju stvari. Onima koji se znoje, ali nikada ne odustaju. I nastavljaju da se bore.

OVO JE ISTINA: Šest stubova diktature Aleksandra Vučića!
OVO JE ISTINA: Šest stubova diktature Aleksandra Vučića!

REČ diktator u političkom rečniku znači strah, zabrane i represiju. Kada se tom rečju olako označava Aleksandar Vučić, ona, na žalost njegovih protivnika, gubi svoje pravo značenje. Jer ono što je Srbija doživela u protekloj deceniji pod njegovim vođstvom ne podseća na diktaturu represije – već na diktaturu razvoja.

05. 10. 2025. u 12:48

