REKAO JE "MI SMO U RATU" Vučić otkrio šta je izgovorio jedan važan svetski predsednik vlade

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je jedan važan svetski predsednik vlade izgovorio rečenicu da su u ratu.

Novosti

- Nisam siguran ko će sve koga da napada. Juče da ste čuli jednog predsednika vlade, snažnog i važnog. On je tri ili četiri puta ponovio da su u ratu. To nije rekao hibridnog, nego je rekao "mi smo u ratu". Ja tri puta protrljam oči, umijem se i opet pogledam šta sam zapisao i još jednom proverim. Ne znam šta će da bude, ali mislim da idemo u pravcu velikog sukoba.

Podsetimo, Vučić je ranije tokom dana upozorio da će doći do rata.

- U celom svetu imate potpuni kolaps i haos. Biće sve teže u svetu i biće teže kod nas po određenim pitanjima iz prostog razloga, što ljudi moraju da znaju, da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, onda to znači da će toga i biti. I kad već znamo da će da bude rat, a biće, ja vam kažem, jer vidim šta se događa, i kako se svi spremaju. Niko se ne priprema za razgovore, samo gledaju ko će da bude na čijoj strani. Kopaju svoje rovove i čekaju početak. A znaju da rat dolazi i samo se spremaju - rekao je Vučić.