GLUMAC LAZAR RISTOVSKI U BRZOM VOZU ZA SUBOTICU: Moj pokojni otac je gradio pruge, ovo putovanje za mene ima emocionalni značaj

03. 10. 2025. u 13:31

LAZAR Ristovski, glumac nalazi se u brzom vozu koji je danas išao od Beograd do Subotice, a sada se vraća ka Beogradu. U vozu je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Novosti

- Ove pruge gradio je moj pokojni otac koji je bio radnik i radio je sve pruge u bivšoj Jugoslaviji. Ovo putovanje za mene ima i taj i emocionalni značaj - rekao je Ristovski. - Ocu sam posvetio i film. Hvala vam, predsedniče, što ste me pozvali danas da idem vozom. 

