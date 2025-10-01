Politika

"NE PREZAJU OD PROLIVANJA KRVI" Šešelj upozorio na najopasniju organizaciju: Nasiljem bi sve da postignu

01. 10. 2025. u 20:30

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da postoji sukob širom svetu između nacionalista i globalista.

Foto: N. Skenderija

Termin suverenista je potekao još iz vreme monarhija kada je suveren bio poglavar države - monarh, objasnio je Šešelj.

- Mislim da je odavno zastarela podela na levicu i desnicu - kazao je predsednik SRS.

Istakao je da se radikali mogu smatrati i levičarima jer se zalažu za socijalnu pravdu.

- Prema tome, ta podela je prevaziđena, zastarela - kazao je Šešelj za TV Pink.

Od svih fašističkih organizacija na svetu najopasnija je Antifa, smatra predsednik SRS.

- Nasiljem bi sve da postignu, ne prezaju od prolivanja krvi. Tramp se dosta ozbiljno suočio sa njima u Americi i pitanje je hoće li biti još atentata na njega i kako će se sve to okončati. Vidite šta su mu podvalili u GS UN - podseća Šešelj.

