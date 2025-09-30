"NIJE LOŠE DA PONEKAD ČOVEK MALO UMRE, PA DA SE VRATI": Glišić na Pinku, gde je pre osam nedelja doživeo moždani udar

MINISTAR za javna ulaganja Darko Glišić gostovao je danas na televiziji Pink. Glišić je u Novo jutro došao baš u utorak, gde je pre tačno osam nedelja u programu uživo, takođe u utorak, doživeo moždani udar.

Glišić se na početku gostovanja zahvalio svima koji su mu pružili podršku tog kobnog 5. avgusta, kada je njegov život spasen velikim delom zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih na Pinku.

Poznat po odličnom smislu za humor, ministar je razgovor započeo doskočicom da je prethodni put iz studija iznesen na nosilima, ali da će sada sigurno izaći na svojim nogama.

Na dan kada mu je pozlilo, ugostio ga je isti voditeljski par kao i danas Dea Đurđević i Predrag Sarapa.

- Samo 25 minuta nakon šloga su mi uradili reanimaciju, sve je bilo vrlo brzo, brzo su reagovali i upravo sam se zahvaljujući tome i oporavio - naveo je je Glišić, koji se potom zahvalio i zaposlenima u Kliničkom centru Srbije (KCS).

- Sve su okolnosti po mene bile jako dobro, ovo vidim kao šansu da nastavim da lje da se borim. Brzina intervencije je bila ključna. Vrlo profesionalno vode računa o svakom pacijentu - istakao je on, govoreći o detaljima kroz kakve je sve procedure prošao.

Kako je otkrio, imao je hitnu operaciju i dve nedelje je proveo u bolnici.

- Otvoren sam na preponi i sondom su mi preko krvnih sudova došli do glave. Taj ožiljak imam - rekao je Glišić, navodeći da je nakon otpuštanja iz bolnice morao da miruje tokom kućnog lečenja.

- Šalili smo se dobro sam se osećao, ne postoji ništa što bi dovelo do toga...Ne pijem, ne pušim, redovno se hranim. To se jednostavno dešava. Sećam se svega, želeo sam da izgovorim rečenicu, ali nisam mogao. Onda se prekinuo program, hteo sam da popijem vodu, onda mi je otkazala jedna, pa druga ruka...Sećam se kada ste pokušavali da mi pružite pomoć. Sarapa je izgledao gore od mene. Onda mi se ugasio vid i posle toga se više ne sećam ničega - rekao je Darko Glišić i dodao:

- Nije loše da ponekad čovek malo umre, pa da se vrati, kako bi se videlo ko je kakav od ljudi.

Tim povodom je izrekao još jednu šalu.

- Rađena mi je magnetna rezonanca i prepoznali su mi jednu pojavu koja truje mozak - to su Danas i slične novine - našalio se Glišić.

