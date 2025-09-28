LJUDI TREBA DA SE VRATE NORMALNOM ŽIVOTU! Poruke građana protiv blokada iz Zaječara (VIDEO)
VEČERAS se širom Srbije se održavaju skupovi "Građani protiv blokada". Građani su se večeras okupili i u Zaječaru.
Građani Zaječara poručuju večeras da im je dosta blokada i da žele da se vrate normalnom životu.
- Smatram da ljudi treba da se vrate normalnom životu i da sve treba da se vrati u normalu - rekla je jedna stanovnica Zaječara.
Pogledajte njihove poruke:
Sve detalje okupljanja širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
