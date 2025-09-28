Politika

LJUDI TREBA DA SE VRATE NORMALNOM ŽIVOTU! Poruke građana protiv blokada iz Zaječara (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 16:42

VEČERAS se širom Srbije se održavaju skupovi "Građani protiv blokada". Građani su se večeras okupili i u Zaječaru.

ЉУДИ ТРЕБА ДА СЕ ВРАТЕ НОРМАЛНОМ ЖИВОТУ! Поруке грађана против блокада из Зајечара (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Građani Zaječara poručuju večeras da im je dosta blokada i da žele da se vrate normalnom životu. 

- Smatram da ljudi treba da se vrate normalnom životu i da sve treba da se vrati u normalu - rekla je jedna stanovnica Zaječara. 

Pogledajte njihove poruke:

