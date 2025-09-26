IDEOLOG BLOKADERA PORUČUJE: Ako Vučić ne uvede sankcije Rusiji treba ga srušiti po cenu građanskog rata!
SLOBODAN Stupar, ideolog blokadera, objavio je na društvenoj mreži Iks poruku u kojoj poziva na rušenje vlasti ukoliko predsednik Vučić ne uvede sankcije Rusiji.
U poruci je naveo:
„Bez sankcija Rusiji, što on neće uraditi... On i to što zovemo režim onda se mora urušiti i srušiti bilo kojim scenarijom!“
Ovo nije prvi put da Stupar poziva na građanski rat u Srbiji, kao i na nasilno rušenje legalno izabrane vlasti.
