IDEOLOG BLOKADERA PORUČUJE: Ako Vučić ne uvede sankcije Rusiji treba ga srušiti po cenu građanskog rata!

SLOBODAN Stupar, ideolog blokadera, objavio je na društvenoj mreži Iks poruku u kojoj poziva na rušenje vlasti ukoliko predsednik Vučić ne uvede sankcije Rusiji.

Foto: Printscreen/Jutjub/N1

U poruci je naveo:

„Bez sankcija Rusiji, što on neće uraditi... On i to što zovemo režim onda se mora urušiti i srušiti bilo kojim scenarijom!“

Foto: Printscreen/Iks

Ovo nije prvi put da Stupar poziva na građanski rat u Srbiji, kao i na nasilno rušenje legalno izabrane vlasti.