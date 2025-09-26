Politika

IDEOLOG BLOKADERA PORUČUJE: Ako Vučić ne uvede sankcije Rusiji treba ga srušiti po cenu građanskog rata!

В.Н.

26. 09. 2025. u 15:52

SLOBODAN Stupar, ideolog blokadera, objavio je na društvenoj mreži Iks poruku u kojoj poziva na rušenje vlasti ukoliko predsednik Vučić ne uvede sankcije Rusiji.

Foto: Printscreen/Jutjub/N1

U poruci je naveo:

„Bez sankcija Rusiji, što on neće uraditi... On i to što zovemo režim onda se mora urušiti i srušiti bilo kojim scenarijom!“

Foto: Printscreen/Iks

Ovo nije prvi put da Stupar poziva na građanski rat u Srbiji, kao i na nasilno rušenje legalno izabrane vlasti. 

