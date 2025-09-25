Politika

JUTROS JE PREMINUO JOŠ JEDAN SLAVNI ČETNIČKI VOJVODA Šešelj otkrio: Nije im bilo spasa, to je snažan udarac Srpskoj radikalnoj stranci

Novosti online

25. 09. 2025. u 12:05

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj saopštio je da je jutros preminuo slavni četnički vojvoda Branislav Gavrilović Brne.

ЈУТРОС ЈЕ ПРЕМИНУО ЈОШ ЈЕДАН СЛАВНИ ЧЕТНИЧКИ ВОЈВОДА Шешељ открио: Није им било спаса, то је снажан ударац Српској радикалној странци

Foto: Printskrin TV Pink

- Juče je preminuo junački srpski vojvoda Vasilije Vidović Vaske - kazao je Šešelj za TV Pink.

Predsednik SRS kaže da su Vaske i Brne bolovali dugo od teške bolesti.

- Nažalost, nije im bilo spasa. Dva velika junaka su nas napustila i to je snažan udarac SRS - kazao je dr Šešelj.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta