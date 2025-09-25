JUTROS JE PREMINUO JOŠ JEDAN SLAVNI ČETNIČKI VOJVODA Šešelj otkrio: Nije im bilo spasa, to je snažan udarac Srpskoj radikalnoj stranci
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj saopštio je da je jutros preminuo slavni četnički vojvoda Branislav Gavrilović Brne.
- Juče je preminuo junački srpski vojvoda Vasilije Vidović Vaske - kazao je Šešelj za TV Pink.
Predsednik SRS kaže da su Vaske i Brne bolovali dugo od teške bolesti.
- Nažalost, nije im bilo spasa. Dva velika junaka su nas napustila i to je snažan udarac SRS - kazao je dr Šešelj.
