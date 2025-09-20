Politika

MOĆNA PORUKA VUČIĆA PRED VOJNU PARADU: Predsednik se oglasio sa ovih pet reči!

Новости онлине

20. 09. 2025. u 09:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se pred veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja počinje u 11 časova ispred Palate Srbija.

МОЋНА ПОРУКА ВУЧИЋА ПРЕД ВОЈНУ ПАРАДУ: Председник се огласио са ових пет речи!

Foto: Instagram

- Dela su moje najbolje reči - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je juče rekao da Srbiju više niko na svetu ne može da pregazi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide, da vide ogromne promene, da vide ogromnu razliku, da vide šta smo zajedno gradili, na čemu smo zajedno radili ovih 13 godina. 

 - Ljudi se pitaju, kažu šta će nam parada. Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide, da vide ogromne promene, da vide ogromnu razliku, da vide šta smo zajedno gradili, na čemu smo zajedno radili ovih 13 godina, da vide kako je ovo drugačija zemlja. Naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora. Mi nikoga ne napadamo, nećemo, ne želimo.

- - Mi hoćemo mir i hoćemo samo da sačuvamo svoj mir, a svoj mir ne možemo da sačuvamo tako što ćemo da budemo slabi. Stabilnost, sigurnost i mir ne možete slabošću da sačuvate. Oni se čuvaju snagom. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I to hoćemo da pokažemo građanima, da mogu mirno da spavaju da je ovo stabilna zemlja - poručio je Vučić.

