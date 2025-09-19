"JA REKTORU ĐOKIĆU NE VERUJEM NIŠTA" Vučić: Sačekaćemo 3. novembar da vidimo govore li istinu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić još jedno je istakao da je obojena revolucija u Srbiji propala.

- Ja ne verujem da će da odustanu i 3. novembra jer je suviše novca uloženo u propalu obojenu revoluciju. To je kao kad nešto pravite, na tržištu to propadne i vi i dalje ne razumete, pa kažete "ja sam uložio toliko i toliko i ne mogu da proda za jeftinije". Tako i ovo - ne možemo sada da kažemo da je sve propalo, zato što je suviše emocije i energije uloženo, a propalo je i ne postoji više mogućnost za bilo kakvu obojenu revoluciju - navodi predsednik - kazao je Vučić za Blic TV.

Kazao je da ne veruje rektoru Vladanu Đokiću.

- Ja rektoru Đokiću ne verujem ništa. Ja verujem Macutu, ali ne verujem onima koji su njemu rekli. Sačekaćemo 3. novembar da vidimo govore li istinu ili ne. Ništa im ne verujem. Oni ništa nisu radili po svojoj volji, niti ih je ko šta pitao, samo su stizale naredbe - navodi Vučić.