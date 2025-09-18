Politika

ŽIVELA SLOBODNA SRBIJA! Vučić na sastanku sa vojnim vrhom - U subotu će građani Srbije videti moćnu srpsku armiju

В.Н.

18. 09. 2025. u 11:00

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milan Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Nenadom Miloradovićem.

ЖИВЕЛА СЛОБОДНА СРБИЈА! Вучић на састанку са војним врхом - У суботу ће грађани Србије видети моћну српску армију

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije. 

