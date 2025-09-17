VUČIĆ SA JAPANSKIM KOMPANIJAMA: Srbija je spremna da bude vaša evropska baza za proizvodnju, razvoj i izvoz proizvoda visoke vrednosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa rukovodstvom kompanije Toyo Tires, a nakon toga predstavio investicioni potencijala Republike Srbije, čime je završio je posetu Japanu.
"Sa rukovodstvom kompanije @toyotires o dosadašnjoj saradnji i načinima da pojačamo njihovo prisustvo u Srbiji. Ova kompanija je u naše zajedničke projekte uložila mnogo truda, ne samo u vidu kapitala i radnih mesta, već i znanje, hrabrost i posebnu posvećenost. Ulaganjima u svoju fabriku u Inđiji, prvu Toyo proizvodnju u Evropi, pokazali su poverenje u našu zemlju. Razgovarali smo i o razvoju centra za istraživanje i razvoj i mogućem proširenju kapaciteta, kako bismo zajedno odgovorili na potražnju na evropskom, a posebno, američkom tržištu, uprkos izazovima koje donose nove trgovinske barijere. Srbija će učiniti sve da im obezbedi stabilne uslove poslovanja i predvidiv pristup ključnim tržištima.
Pred kraj posete Japanu, predstavio sam investicioni potencijal Republike Srbije pred japanskim partnerima. Srbija je pouzdan i konkurentan domaćin za velike industrijske i tehnološke projekte. Možemo da se pohvalimo obrazovanom i motivisanom radnom snagom, modernom infrastrukturom, podsticajima koji prate proizvodnju i razvoj, kao i pristupu velikim tržištima kroz sporazume o slobodnoj trgovini. U godini iza nas smo zabeležili rekordni priliv stranih direktnih investicija, što potvrđuje da investitori prepoznaju stabilnost i jasnu ekonomsku politiku naše zemlje. Danas u Srbiji posluje više od 30 japanskih kompanija iz automobilske, elektro i prerađivačke industrije, a želimo da taj broj bude još veći.
Zahvalan sam našim japanskim prijateljima na poverenju i partnerstvu. Srbija je spremna da bude vaša evropska baza za proizvodnju, razvoj i izvoz proizvoda visoke vrednosti. Nastavićemo da unapređujemo uslove poslovanja, štitimo pristup tržištima i gradimo dugoročne odnose koji donose korist i našim ljudima i investitorima", napisao je Vučić na Instagramu.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)