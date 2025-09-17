VUČIĆ SA JAPANSKIM KOMPANIJAMA: Srbija je spremna da bude vaša evropska baza za proizvodnju, razvoj i izvoz proizvoda visoke vrednosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa rukovodstvom kompanije Toyo Tires, a nakon toga predstavio investicioni potencijala Republike Srbije, čime je završio je posetu Japanu.

Foto: Printskrin

"Sa rukovodstvom kompanije @toyotires o dosadašnjoj saradnji i načinima da pojačamo njihovo prisustvo u Srbiji. Ova kompanija je u naše zajedničke projekte uložila mnogo truda, ne samo u vidu kapitala i radnih mesta, već i znanje, hrabrost i posebnu posvećenost. Ulaganjima u svoju fabriku u Inđiji, prvu Toyo proizvodnju u Evropi, pokazali su poverenje u našu zemlju. Razgovarali smo i o razvoju centra za istraživanje i razvoj i mogućem proširenju kapaciteta, kako bismo zajedno odgovorili na potražnju na evropskom, a posebno, američkom tržištu, uprkos izazovima koje donose nove trgovinske barijere. Srbija će učiniti sve da im obezbedi stabilne uslove poslovanja i predvidiv pristup ključnim tržištima.

Pred kraj posete Japanu, predstavio sam investicioni potencijal Republike Srbije pred japanskim partnerima. Srbija je pouzdan i konkurentan domaćin za velike industrijske i tehnološke projekte. Možemo da se pohvalimo obrazovanom i motivisanom radnom snagom, modernom infrastrukturom, podsticajima koji prate proizvodnju i razvoj, kao i pristupu velikim tržištima kroz sporazume o slobodnoj trgovini. U godini iza nas smo zabeležili rekordni priliv stranih direktnih investicija, što potvrđuje da investitori prepoznaju stabilnost i jasnu ekonomsku politiku naše zemlje. Danas u Srbiji posluje više od 30 japanskih kompanija iz automobilske, elektro i prerađivačke industrije, a želimo da taj broj bude još veći.

Zahvalan sam našim japanskim prijateljima na poverenju i partnerstvu. Srbija je spremna da bude vaša evropska baza za proizvodnju, razvoj i izvoz proizvoda visoke vrednosti. Nastavićemo da unapređujemo uslove poslovanja, štitimo pristup tržištima i gradimo dugoročne odnose koji donose korist i našim ljudima i investitorima", napisao je Vučić na Instagramu.