MRDIĆ: Zašto tužilaštvo krije službenu belešku br. a 764/2025 kojom je umesto rešenjem odbačen zahtev za izuzeće Zagorke Dolovac!?

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i narodni poslanik SNS, Uglješa Mrdić, upitao je zašto tužilaštvo krije službenu belešku broj A764/2025 kojom je umesto rešenjem odbačen zahtev za izuzeće Zagorke Dolovac.

"Najčuvanija tajna našeg javnog tužilaštva je Službena beleška o zaključivanju 15. vandredne sednice Visokog saveta tužilaštva br. A 764/2025 kojom je ”odbačen zahtev za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac od 30. jula 2025. koju je potpisao predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenkivić. Tu službenu belešku ne sme niko da vidi a krije se od javnosti, advokata i okrivljenih u postupku za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Naš zakon je jasan. O zahtevu za izuzeće Vrhovne javne tužiteljke odlučuje se na sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) REŠENjEM kojim se odbija ili prihvata zahtev za izuzeće a do koga se dolazi glasanjem većine od osam članova VST. Branko Stamenković, svestan da nema većinu u VST, zahtev za izuzeće Zagorke Dolovac nije odbacio REŠENjEM već je sačinio SLUŽBENU BELEŠKU koja nema nikakav procesni značaj. Da bi paradoks bio veći Stamenenković je 24. jula za jednu tajkunsku televiziju koja izjavio 24. jula da odluka o izuzeću nije doneta i da će biti brzo zakazana redovna sednica VST na kojoj će o zahtevu da bude odlučeno. Sednica nije nikada održana ali je TAJNA SLUŽBENA BELEŠKA napisana. Potom je Stamenković ovu SLUŽBENU BELEŠKU prosledio postupajućem tužiocu u slučaju nadstrešnica u Novom Sadu Slobodanu Josimoviću koji je na osnovu tog akta doneo četiri nezakonita rešenja kojim je odbio zahteve za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca, glavnog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i svoje izuzeće, kao postupajućeg tužioca u pomenutom predmetu.

Ako SLUŽBENA BELEŠKA ima snagu REŠENjA zašto nije dostavljena javnosti, branocima i okrivljenima? Ako nema snagu REŠENjA počinjeno je krivično delo. Zato danas objavljujem SLUŽBENU BELEŠKU koju predsednik VST Branko Stamenković, vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac i postupajući tužilac u slučaju nadtrešnica Slobodan Josimović KRIJU KAO ZMIJA NOGE. Moje pitanje je šta krijete ako radite po zakonu?

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i narodni poslanik SNS

dr Uglješa Mrdić"