HAOS U OPOZICIJI: Opšta tuča među blokaderima

В. Н.

16. 09. 2025. u 10:36

NOVINAR Uroš Piper ističe da u opoziciji vlada haos.

Foto: Novosti

Piper je objavio na mreži X snimak u kome predsednik DSS-a Miloš Jovanović govori o idejama studenata blokadera, ističući da je Jovanović "odjavio blokadere". 

1. Sumanuta ideja je da studenti (blokaderi) formiraju Vladu i vode državu.

2. Studenti (blokaderi) su mladi i NEĆE BOLjE VODITI DRŽAVU.

3. Radim sa njima i znam koliko znaju i KOLIKO NE ZNAJU, tek TREBA DA STIČU I PROFESIONALNO I ŽIVOTNO ISKUSTVO.

