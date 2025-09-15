Politika

SLEDBENICI DINKA GRUHONJIĆA PORUČUJU: Nisu vam ovo srpske ulice! (VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2025. u 14:08

Malobrojni blokaderi okupili su se u Novom Sadu kako bi današnji prikaz patriotizma povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave nazvali "ucenom nacionalnim simbolima".

Foto: Printscreen

U autošovinističkom maniru, po uzoru na Dinka Gruhonjića, oni su se osvrnuli na reči predsednika SNS i nekadašnjeg gradonačelnika srpske Atine Miloša Vučevića, koji je rekao da su ulice Novog Sad - srpske.

Međutim, kako je govornik nemušto i zamuckujući zaključio, ulice Novog Sada za njih ipak nisu srpske. Na to je od desetina okupljenih dobio aplauz.

Pogledajte snimak: 

