PRAVO LICE SRBIJE: Bajkeri jasno pokazali da su protiv blokada (VIDEO)
BAJKERI su na velikom narodnom skupu jasno rekli da su protiv blokada u Srbiji.
Bajkeri su u ogromnoj koloni "prodefilovali" gradskim ulicama i dali podršku pravoj Srbiji kojoj je dosta blokada.
A kako je to izzgledalo, pogledajte ovde:
Podsetimo, najmasovnije do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije.
Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta.
Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.
