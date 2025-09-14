Politika

PRAVO LICE SRBIJE: Bajkeri jasno pokazali da su protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

14. 09. 2025. u 16:56

BAJKERI su na velikom narodnom skupu jasno rekli da su protiv blokada u Srbiji.

ПРАВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ: Бајкери јасно показали да су против блокада (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Bajkeri su u ogromnoj koloni "prodefilovali" gradskim ulicama i dali podršku pravoj Srbiji kojoj je dosta blokada.

A kako je to izzgledalo, pogledajte ovde:

Podsetimo, najmasovnije do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije.

Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta.

Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti