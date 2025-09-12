"JA BIH VOLEO DA BUDU U DECEMBRU SLEDEĆE GODINE" Vučić o prevremenim izborima: Da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV, napomenuo je koji su potencijalni datumi za prevremene izbore.

Foto: Informer

O tome koji su potencijalni datumi za izbore, rekao je da svako ko politički razmišlja bi razumeo da je moguće da prevremeni izbori budu ili april ili maj sledeće godine, ili decembar sledeće godine.

-Ja bih voleo da budu u decembru sledeće godine. Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene.

Pri obojenim revolucijama uvek morate da imate 15 odsto nacije koja je tvrdo jezgro koja će da veruje u svaku laž i budalaštinu. Verovali su da sam narko-bos, ni dan-danas ne mogu da kažu "izvinite" za gnusne laži.

Kao ni za zvučni top. Iako znaju da nije bilo nikakvog zvučnog topa, ali će da nastave da lažu zato što se kreću u krugu pokvarenosti svih koji znaju, ali će da lažu. Niko ne veruje da je bio zvučni top, a oni svesno lažu. Jer je svako sredstvo dozvoljeno u ostvarenju tog cilja - naveo je on.