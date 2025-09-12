"HOĆU DA OSTANE ZAPISANO ŠTA SAM REKAO" Vučić otkrio ko je spasio Srbiju od onih koji bi da je unište
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV, otkrio je ko je spasio Srbiju od onih koji su hteli da je unište.
Kaže da ljudi sada znaju da od njih zavisi i zato idu na proteste protiv blokada. Za policiju kaže da radi fantastičan posao.
- Nije policija sačuvala našu državu, ni vojska, već narod jer je narod dobro osetio, razumeo i znao šta se dešava. Narod oseća da hoće da kaže da želi da živi pristojno i normalno, da neće ludake koji se raduju nečijoj smrti i pozivaju na plivanje Savom i Dunavom. Takvi ljudi Srbiji nisu potrebni, nemaju pojma, a Srbiju su unazadili i unakazili - rekao je Vučić.
- Hoću da ostane zapisano šta sam rekao, za istoriju... Ako mi se bilo kada nešto dogodi, da ostanu moje reči. Moramo da pobedimo tu bolest. Razorili su nam obrazovanje, uništavaju nas od lažne reforme Gaše Kneževića - kazao je Vučić.
