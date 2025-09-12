Politika

PREMINUO PRVOSLAV DAVINIĆ: Umro bivši ministar odbrane

Snježana Vidačković

12. 09. 2025. u 16:37

NEKADAŠNjI ministar odbrane, diplomata i doktor pravnih nauka Prvoslav Davinić preminuo je pre nekoliko dana u Beogradu u 87. godini, posle kraće i teške bolesti.

ПРЕМИНУО ПРВОСЛАВ ДАВИНИЋ: Умро бивши министар одбране

Prvoslav Davinić / Arhiva

Rođen je 1938. godine u Beogradu, gde je diplomirao i magistrirao na Pravnom fakultetu. Na istom fakultetu doktorirao je 1976. godine na temu međunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja, a Univerzitet države Pensilvanije (SAD) 1994. dodelio mu je titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa.

Naučnim radom počinje da se bavi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, a nastavlja ga u Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Od 1976. do 1999. godine radi u Ujedinjenim nacijama. Karijeru gradi u okviru Departmana za razoružanje na čije čelo ga 1991. godine postavlja generalni sekretar UN. Od 1999. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova u diplomatskoj misiji pri OUN. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti.

Afere "Pancir" I "Satelit"

BIO je, ostaće zabeleženo, optužen za učešće u aferama "Pancir" i "Satelit". Protiv njega se od 2005. vodilo šest sudskih sporova, od kojih je za četiri dobio pravosnažne oslobađajuće presude do 2013. godine

Učestvovao je na svim većim međunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti u periodu od 1976. do 1998. godine.

Po sopstvenoj želji, sahranjen je u krugu porodice.

