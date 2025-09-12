Politika

"ZBOG TRENDA ME NAZIVAJU UBICOM" Vučić: Nekima sam pomagao više nego sebi

В.Н.

12. 09. 2025. u 10:57

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je nasilne demonstaracije u Francuskoj, Nemačkoj i Nepalu.

Foto: Printscreen

- Ako mislite da ovo što se dešavalo u Francuskoj, Nemačkoj, da oni ljudi ne vide da ti pozivi na blokade, da svuda to ide na isti način. Vi gledate one imbecile, pošto su ubili 25 ljudi, spalili hotele, idu pa sutradan po udžbeničkoj kuharici čiste grad. Ubili 25 ljudi ali čiste grad od opušaka. I kada se pitate kako je to moguće da se dešava? Moguće je u eri socijalnih mreža, zato što je do mozga ljudi teško dopreti na racionalan način. Sve je postalo iracionalno. On te mrzi, ne zna zašto te mrzi. Imam ljude kojima sam pomogao mnogo više nego sebi, a onda su kačili da sam ubica, da su mi ruke. Kad ih pozovem, kažu to je trend, ne misle stvarno. Tako vam to ide, tako vam ide priča o ćacijima. Tamo imate najbolje studente, ovi ovamo su nikakvi studenti. Al ovi nikakvi su pametni i dobri, a ovi su nikakvi i loši – rekao je predsednik.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

