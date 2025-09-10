ŠTA TO RADITE? Šta se zaista krije iza Manojlovićevog udruženja? (VIDEO)
SAVO Manojlović se na početku svog pojavljivanja u javnosti predstavljao kao borac za pravdu, a njegovo udruženje „Kreni-Promeni“ kao skromno koje živi od građana kako bi opstalo.
Da li je to samo paravan i šta se zaista krije iza Manojlovićevog udruženja?
Dakle, preko noći se sve promenilo. Kada je Manojlović krenuo u ozbiljnije političke vode jedini cilj mu je bio kako da obezbedi finansiranje iz inostranstva, a da se u javnosti ne otkrije trag novca koji će upumpati u svoje redove.
Celu vest pogledajte na linku ispod.
