ŠTA TO RADITE? Šta se zaista krije iza Manojlovićevog udruženja? (VIDEO)

В. Н.

10. 09. 2025. u 12:42

SAVO Manojlović se na početku svog pojavljivanja u javnosti predstavljao kao borac za pravdu, a njegovo udruženje „Kreni-Promeni“ kao skromno koje živi od građana kako bi opstalo.

Foto: Printskrin

Da li je to samo paravan i šta se zaista krije iza Manojlovićevog udruženja?

Dakle, preko noći se sve promenilo. Kada je Manojlović krenuo u ozbiljnije političke vode jedini cilj mu je bio kako da obezbedi finansiranje iz inostranstva, a da se u javnosti ne otkrije trag novca koji će upumpati u svoje redove. 

