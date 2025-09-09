"U TOKU JE SVEOPŠTA, NEPOGREŠIVA HAJKA NA SRBIJU" Vučić: Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali hoće 3.000 i reći "masovni protesti"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na TV Prva gde je govorio o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

Vučić je na početku prokomentarisao izbor Džekija Čena za ambasadora Ekspa.

- Mi smo znali i dogovarali se ali nismo mogli reći ranije da on jedan od promotera. Džeki Čen je neverovatno energičan čovek, ogromnog entuzijazma i lepo govori o Srbiji. On je u Jugoslaviji snimao nešto pre 40 godina i tada se teško povredio. Srećom nije ovde, ali danas mu je drago da može da vidi da Beograd i Srbija izgleda da drugačije i što može da pomogne. Razgovarao sam juče i sa Lolitom Davidovič i Ronom Šeldonom, vidim da je i Stiven Sigal stigao u Beograd.

Vučić se potom osvrnuo na deo blokadera koji su danas govorili u Strazburu protiv Srbije.

- Ja mislim da to govori o pre svega o nedostatku moralnog kredibiliteta. Pitali su me danas prijatelji, šta si očekivao? Onda sam se zapitao da li su oni ovo zaista uradili? Jel moguće da su stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda? Oni su tražili i protiv policajaca i njihove dece.

- Ja sam bio sigiran da im se to neće dogoditi, bio sam uveren da ne mogu da idu tako daleko. Nikada kao političar nisam tražio uvođenje sankcija protiv nekog iz naše zemlje. To su stvari koje ne smete da tražite, naročito od stranaca.

- Onda pod dva, vidite nedostatak planova, programa i ideja. I pod tri, to vas podseća na nešto što se događa neretko na ulicama ,a to je kad pokušavaju nekoga da pretuku pa shvate da im ne ide, i onda kažu, čekaj, sada ću da pozovem velikog brata pa će on da dođe da ih prebije.

- Najsmešniji deo koji sam čuo jeste da ne može Vučić da vam isporuči litijum, ali postoji alternativa. Mi nemamo šta da ponudimo nikome, posebno ne našem narodu, Evropi, ali jedino što možemo jeste litijum. Sve ono što su kritikovali i napadali, a to je Ponoš.

Vučić je istako da je to na kraju dobro jer su ljudi mogli da vide o čemu se radi i da je nastalo kao rezultat nemoći i poraza.

Foto: Printskrin

Predsednik se potom osvrnuo i na kritku oko sastanka sa njim i Vladimirom Putinom.

- To što je sastanak sa Putinom mogli ste da čujete iz njihovih govora u Strazburu. Svi su govorili da Vučiću treba odseći ruku zato što se rukovao sa Putinom i Sijem. To vam govori o njihovoj ideologiji i da ne znaju šta je država i da ne znaju šta su građani. Ne razumeju da ove godine mi moramo da imamo gas. Ja mogu da volim ili ne volim Putina, ali nemam ništa protiv kao što nemam ništa protiv nijedne zemlje u svetu. Ali naši građani moraju da imaju dovoljno gasa, moraju da imaju dovoljano struje ove zime.

Istakao je da razume one što kritikuje kad se sastaje sa Sijem i Putinom, ali kako kaže, oni imaju dovoljno gasa.

Vučić: "Suočićemo se s mnogo većim problemima"

- Pomenuli ste te evroparlamentarce i kažu uvredili su se jer sam im rekao da su "ološ", iskreno mislim o njima mnogo gore, ali jesam pogrešio jer predsednik u javnom diskursu ne treba da koristi tu reč. A mislim mnogo gore o njima. Došli ste da učestvujete u nasilnim demonstracijama da sprovodite nasilje u jednoj drugoj zemlji, a svaka bi zabranila da učestvuje u tome, onda obmanjujete javnost, svako vidi, ko ima oči ovo vidi, dovoljno i da ne vidite, a da pustite ton, da znate ko koga napada. Nisu policajci napadali, oni su stajali mirno i trpeli napade. Kad nemaju šta da kažu suštinski, onda kreću u mantru laži. Mi ćemo se suočiti s mnogo većim problemima, i pitanje KiM i vojni savezi koji se stvaraju u regionu. Oni nedvosmisleno očekuju i ulazak Bugarske.

O uzvicima "ubij Srbina" na utakmici Hrvatska - Crna Gora

- Odlučio predsednik Crne Gore da ne napusti stadion, ali problem je u tome što reč nije rekao posle toga. A mnogo gore od toga je što su radili njihovi mediji posle toga. Očigledno je u toku jedna sveopšta hajka i ne smete da smetnete s uma šta su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili, jer im ne odgovara snažna i uspešna Srbija, svi njihovi mediji vode svakodnevnu hajku protiv Srbije, nepogrešivo. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali videće 3.000 i onda "masovni protesti". Oni imaju medijski "firepower" kojim misle da mogu da tuku nas male i misle da će da slome duh srpskog naroda ali sam shvatio da je i narod u Crnoj Gori dobro ovo razumeo. Srećan sam što imamo ozbiljan, odgovoran i državotvoran narod.

- Videli su danas Nepal i nemire, pa valjda srećni što je žena političara ubijena. E, sad ćemo i mi to isto ovde. Pa se valjda tako hrabre, kao mala deca, nema ništa od toga. Mnogo je teško razgovarati kad imate zapušen dotok svega zdravog i razumnog u nečiji mozak. Kad neko služi samo nečijim privatnim kriminalnim interesima, kao što su to interesi Dragana Šolaka. Onda sebi daju ulogu velikih revolucionara, oslobodilaca, a ne znaju ni na čiji račun. Ne smemo da pokazujemo bes i mržnju prema tim ljudima, moramo da sedimo s njima i rešavamo probleme. Mi ne tražimo sankcije ni za druge zemlje, a oni traže sankcije za svoju zemlju, nivo morala takvih poiitičara je na najnižem nivou, a nivo svesti o tome da ni ne govorim.

O predstojećoj vojnoj paradi

- Vojska je najpopularnija institucija od svih u ovoj zemlji. Ozbiljno je napredovala, mnogo smo uložili. Ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali, 10.000 vojnika će učestvovati u tome. To ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu, videćete mdoernu opremu, neka od najmodernijih oružja, oruđa, imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo.

- Mi se pripremamo za to da će za sto godina biti mir, baš kao što je neko monogo godina ranije izgovorio, ali moramo da pripremamo i za to da će neko sutra da nas napadne. Ali da citiram našeg generala koji je učestvovao u obaranju dva NATO aviona u bombardovanju Tiosava Jankovića, kada sam ga pitao da smo ovo imali da nas neko napadne on je rekao još jednu sitnuci da imamo i neće nas niko napasti.

O odlasku u Japan

- Zavisi od situacije ovde, ali trebalo bi da ukoliko odem, da imam susret s premijerom Japana, da posetim naš paviljon na Ekspu Japana. Jedan je od najposećenijih paviljona. Da se sretnem i sa njihovim biznismenima, moguće je da ću da budem primljen i od strane cara.

- Danas je Izrael napao Katar, ne znate šta će biti, tako da ne planiramo previše. Za mene je važno da zajednički guramo zemlju napred, da čuvamo mir i stabilnost, a ova nervoza koju pokazuje kompletan blokaderski pokret sa dosovskim političarima je samo rezultat neuspeha, rezultat frustracija što im je jasno da je propao pokušaj rušenja vlasti na ulicama i vršenja obojene revolucije. Pričali su nema nas dovoljno, da nas nema u debatama, a kad sam ponudio debatu rekli su da neće.

- Dobijena je građevinska dozvola za Nacionalni stadion i ložionicu i idemo punom parom u izgradnju.