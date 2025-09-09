Politika

LAŽOMER: Jovo Bakić mentor mržnje

D.K.

09. 09. 2025. u 17:04

PROFESOR mržnje opet preti, Jovo Bakić, mentor blokadera, nastavlja sa brutalnim porukama upućenim predsedniku Srbije.

ЛАЖОМЕР: Јово Бакић ментор мржње

Foto: Printskrin

Od „jarka“ do „samlevenih kostiju“, istorija pretnji Jova Bakića otkriva kontinuitet jedne opsesije: mržnja prema  Aleksandru Vučiću i otvoreni pozivi na njegovo ubistvo. I dok drži govore na protestima, poziva na ulične obračune i krvoproliće, za njega nasilje ostaje jedino rešenje.

Više pogledajte u video-snimku ispod:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji
Politika

0 3

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji

POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

09. 09. 2025. u 19:03

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas