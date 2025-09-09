LAŽOMER: Jovo Bakić mentor mržnje
PROFESOR mržnje opet preti, Jovo Bakić, mentor blokadera, nastavlja sa brutalnim porukama upućenim predsedniku Srbije.
Od „jarka“ do „samlevenih kostiju“, istorija pretnji Jova Bakića otkriva kontinuitet jedne opsesije: mržnja prema Aleksandru Vučiću i otvoreni pozivi na njegovo ubistvo. I dok drži govore na protestima, poziva na ulične obračune i krvoproliće, za njega nasilje ostaje jedino rešenje.
Više pogledajte u video-snimku ispod:
Preporučujemo
OD LOBISTE NATO-A DO PREDVODNIKA HAOSA (VIDEO)
08. 09. 2025. u 11:30
LAŽOMER: Blokaderi uništavaju obrazovne institucije
01. 09. 2025. u 18:33
LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila
31. 08. 2025. u 21:08 >> 21:12
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)