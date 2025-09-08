Politika

POTPUNO LUDILO Jovanov: Šolakovo propagandno-terorističko smeće da bude obavezano da plati lečenje svim koje je doveo u stanje ovakve psihoze

В.Н.

08. 09. 2025. u 11:44

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov prokomentarisao je sramnu izjavu blokadera koji tvrde da su građani koji su se okupili protiv njih bacali bombe.

Foto: Tviter printskrin

- Šolakovo propagandno - terorističko smeće da bude obavezano da plati lečenje svim ljudima koje je doveo u stanje ovakve psihoze. Nije humano šta rade svojim vernicima. Da. Vernicima, ne gledaocima. - poručio je Jovanov.

