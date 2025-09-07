Politika

BLOKADERI POKUŠALI DA IZAZOVU INCIDENT U ŠAPCU! Vučić otkrio - Stali nasred puta kojim ide velika kolona

В.Н.

07. 09. 2025. u 19:01

GRAĐANIMA okupljenim na skupu protiv blokada u Borči priključio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

FOTO: Printskrin/Tanjug

Blokaderi su pokušali da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, otkrio je.

- Mi smo rekli da se pomere, da nećemo tuču sa braćamo i sestrama. Videli smo da ih je malo, a pametniji popušta - kazao je Vučić.

