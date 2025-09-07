Politika

PRVI PUT U ČAČKU: Veliki broj građana okupio se na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 18:41

VELIKI broj građana okupio se prvi put u Čačku na skupu protiv blokada.

Foto: Novosti

Poruke mira na balonima i isticanje važnosti porodice samo su neke od poruka građana, pogledajte fotografije:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Pogledajte video:

Građani su ustali protiv blokada.

