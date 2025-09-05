EPARHIJA DALMATINSKA: Ogradila se od učešća Dinka Gruhonjića na festivalu u Šibeniku

MITROPOLIT dalmatinski Nikodim izjavio je danas da se Pravoslavna Eparhija dalmatinska i on kao mitropolit dalmatinski ograđuju od učešća profesora Dinka Gruhonjića na festivalu FALIŠ u Šibeniku, kao i da se ograđuju od njegovih stavova i javnog i bilo kakvog drugog delovanja,.

Foto I. Marinković

Mitropolit Nikodim je takođe negirao navode pojedinih medija u Srbiji da Eparhija dalmatinska učestvuje u organizaciji Festivala FALIŠ i dodao da se veza eparhije sa Festivalom odnosi isključivo na prijateljske odnose sa organizatorima i na donacije proizvoda manastira Krka za potrebe Festivala, saopštila je Eparhija dalmatinska.

-Do sada nije bilo potrebe za ovakvim našim javnim ograđivanjem što se nalazimo na mestu sponzora Festivala, a nadamo se da je ova godina izuzetak što se tiče Eparhije, isključivo zbog prisustva i učešća jedne tako kontroverzne osobe, koja se u prethodnom periodu pokazala kao veliki neprijatelj srpskog naroda, imajući u vidu njegov politički angažman koji ne doprinosi pomirenju u regionu, nego naprotiv, daljem, sa naše strane neželjenom, zaoštravanju odnosa, poručio je mitropolit Nikodim.

FALIŠ (Festival alternative i ljevice Šibenik) se ove godine održava od 3. do 7. septembra u Šibeniku.

Dinko Gruhonjić je juče bio moderator na predstavljanju knjige "Srebrenica, 30 godina poslije" u okviru festivala.

(Tanjug)

