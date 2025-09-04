KRATKA PAMET ĆULIBRKA: Menjao naslovne sa snajperom za Vučića; Sada tvrdi da vlasnik ne može da radi šta hoće
NEKADAŠNjI glavni i odgovorni urednik NIN-a, Milan Ćulibrk, tvrdi da je "zabluda da vlasnik privatnog medija može da radi šta hoće", pišu mediji.
Ovo kaže čovek koji je nekada, na zahtev svog tadašnjeg vlasnika, švajcarsko-nemačke korporacije Axel Springier i Ringier, promenio naslovnu stranu na kojoj je stajala slika snajpera uperena u predsednika Srbije Aleksandra Vučića i umesto snajpera, stavio belu naslovnu stranu.
Kako ističu mediji, on danas priča o tome da vlasnik ne može. Kako podsećaju, Ćulibrk je nakon toga zvao Vučića da uradi intervju sa njim.
Toliko je kratka pamet Milana Ćulibrka, nekadašnjeg slavnog novinara, a današnjeg portparola Dragana Šolaka, ističe se.
(B92)
