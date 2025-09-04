"RAZGOVOR SA SIJEM PRIJATELJSKI I SRDAČAN" Vučić: Predsednik Kine pozvao je mene i našu delegaciju da dođemo u državnu posetu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je tokom obraćanja iz Pekinga da je sastanak se predsednikom Kine Si Đinpingom bio prijateljski i srdačan.

Foto: Instaram/buducnostsrbijeav

- Sastanak sa predsednikom Sijem je bio izrazito prijateljski i srdačan. I ono što bih rekao da je dobra vest za građane Srbije i koja potvrđuje, ne samo naše prijateljstvo, već govori o onome što dolazi posle. Predsednik Si lično, a ne preko kabineta ili na uobičajen birokratski način, već je to uradio sam u razgovoru - uputio je poziv meni kao predsedniku i našoj delegaciji da dođemo u državnu posetu Narodnoj Republici Kini, tako da ćemo u kratkom vremenskom periodu doći u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini u narednih, pretpostavljam, šest meseci - izjavio je Vučić.