"RAZGOVOR SA SIJEM PRIJATELJSKI I SRDAČAN" Vučić: Predsednik Kine pozvao je mene i našu delegaciju da dođemo u državnu posetu
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je tokom obraćanja iz Pekinga da je sastanak se predsednikom Kine Si Đinpingom bio prijateljski i srdačan.
- Sastanak sa predsednikom Sijem je bio izrazito prijateljski i srdačan. I ono što bih rekao da je dobra vest za građane Srbije i koja potvrđuje, ne samo naše prijateljstvo, već govori o onome što dolazi posle. Predsednik Si lično, a ne preko kabineta ili na uobičajen birokratski način, već je to uradio sam u razgovoru - uputio je poziv meni kao predsedniku i našoj delegaciji da dođemo u državnu posetu Narodnoj Republici Kini, tako da ćemo u kratkom vremenskom periodu doći u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini u narednih, pretpostavljam, šest meseci - izjavio je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)