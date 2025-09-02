Politika

VUČIĆ POSLAO PORUKU NA RUSKOM: "Hvala na toplom gostoprimstvu i dobrodošlici u Moskvi 9. maja!"

D.K.

02. 09. 2025. u 18:32

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom "Instagram" profilu i poslao moćnu poruku na ruskom jeziku.

ВУЧИЋ ПОСЛАО ПОРУКУ НА РУСКОМ: Хвала на топлом гостопримству и добродошлици у Москви 9. маја!

Foto: EPA

Predsednik Vučić je u poruci iskazao svoju zahvalnost predsendiku Putinu za gostoprimstvo i dobrodošlicu koju su mu priredili u Moskvi 9. maja prilikom obeležavanja Dana pobede.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum